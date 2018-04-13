На фестивале «Дикая Мята» выступит 70 групп из 10 стран. Среди них Земфира, Mgzavrebi и Milky Chance

С 9 по 11 июня в деревне Бунырево Тульской области пройдет фестиваль «Дикая мята». За три дня на трех сценах выступит 70 групп из десяти стран. Среди них Земфира, 25/17, The Hatters, Нейромонах Феофан, Mgzavrebi, Mujuice, Milky Chance и не только. Помимо музыкальной программы фестиваль предлагает гостям развлечения в виде лекций, кинопоказов, спортивных игр, полеты на воздушном шаре, шопинг на маркете эко-еды и дизайнерских вещей. Входной билет на одного взрослого гостя на три дня сейчас можно купить за 4000 рублей, детский стоит 2000 рублей, место под палатку на три дня фестиваля — 1500 рублей, парковочное место на 1 транспортное средство на все дни фестиваля — тоже 1500 рублей. Купить билет тут. Для удобства фестивальщиков на территории фестиваля будет организован благоустроенный кемпинг с освещенными улицами, зарядками для гаджетов, бесплатным душем, питьевой водой и зарядками для гаджетов; детский сад; комната «Матери и ребенка», а также костровые места с бесплатными дровами, смотровая площадка и камеры хранения. Здесь можно узнать как добраться до фестиваля.