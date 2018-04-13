Молодежная палата района Косино-Ухтомский приглашает зрителей и выступающих на квартирник

Очередной музыкально-поэтический вечер состоится 22 апреля в Молодёжном центре «Proдвижение».

С предыдущего камерного концерта-квартирника не прошло и месяца — такой большой отклик он вызвал у зрителей и участников, которые попросили проводить подобные мероприятия чаще. Напомним, что прошлый квартирник проходил в ДТДиМ «Восточный» и был посвящён Всемирному дню поэзии. На этот раз темой вечера станет музыка из художественных и мультипликационных фильмов.

Организаторы уточняют, что ограничений по исполняемому репертуару нет, приветствуются произведения — стихи и песни — собственного сочинения, а также соответствующие теме квартирника.

Для участия в качестве исполнителя желающим выступить необходимо заполнить форму: https://vk.cc/7WNDZ6

По всем возникающим вопросам можно обращаться в группу Молодежной палаты района Вконтакте: https://vk.com/molparlam_kosino_ukhtomsky. Организаторы свяжутся дополнительно с участниками вечера.

Начало концерта в 14:30 по адресу: ул. Рудневка, 23.

Вход для зрителей свободный.