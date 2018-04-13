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Молодежная палата района Косино-Ухтомский приглашает зрителей и выступающих на квартирник
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Молодежная палата района Косино-Ухтомский приглашает зрителей и выступающих на квартирник 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Очередной музыкально-поэтический вечер состоится 22 апреля в Молодёжном центре «Proдвижение».
С предыдущего камерного концерта-квартирника не прошло и месяца — такой большой отклик он вызвал у зрителей и участников, которые попросили проводить подобные мероприятия чаще. Напомним, что прошлый квартирник проходил в ДТДиМ «Восточный» и был посвящён Всемирному дню поэзии. На этот раз темой вечера станет музыка из художественных и мультипликационных фильмов.
Организаторы уточняют, что ограничений по исполняемому репертуару нет, приветствуются произведения — стихи и песни — собственного сочинения, а также соответствующие теме квартирника.
Для участия в качестве исполнителя желающим выступить необходимо заполнить форму: https://vk.cc/7WNDZ6
По всем возникающим вопросам можно обращаться в группу Молодежной палаты района Вконтакте: https://vk.com/molparlam_kosino_ukhtomsky. Организаторы свяжутся дополнительно с участниками вечера.
Начало концерта в 14:30 по адресу: ул. Рудневка, 23.
Вход для зрителей свободный.
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