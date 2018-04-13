Тяньцзиньская торгово-инвестиционная ярмарка привлекает внимание бизнесменов из 34-х стран и регионов мира

Тяньцзинь, 13 апреля / Синьхуа / — В пятницу в северо-китайском городе Тяньцзинь открылась Тяньцзиньская торгово-инвестиционная ярмарка-2018. В ярмарке принимают участие несколько тысяч бизнесменов более чем из 34-х стран и регионов мира, включая Россию, США, Японию и др.

Общая выставочная площадь составляет более 60 тыс. кв. м. На ярмарке представлены 3150 стандартных стендов, сообщили в оргкомитете ярмарки.

Как стало известно, в рамках ярмарки запланировано проведение более 40 мероприятий, таких как китайско-российский симпозиум по торгово-экономическому сотрудничеству на местном уровне, выставка российских товаров и др.

В рамках ярмарки будут предложены большое количество проектов, предусмотренных для привлечения инвестиций.

Ярмарка продлится пять дней. Параллельно с ней пройдет Международная торгово-инвестиционная ярмарка Совета по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству /СТЭС/.