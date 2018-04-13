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Тяньцзиньская торгово-инвестиционная ярмарка привлекает внимание бизнесменов из 34-х  стран и регионов мира
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Тяньцзиньская торгово-инвестиционная ярмарка привлекает внимание бизнесменов из 34-х  стран и регионов мира 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тяньцзинь, 13 апреля /Синьхуа/ — В пятницу в северо-китайском городе Тяньцзинь открылась Тяньцзиньская торгово-инвестиционная ярмарка-2018. В ярмарке принимают участие несколько тысяч бизнесменов более чем из 34-х стран и регионов мира, включая Россию, США, Японию и др.
Общая выставочная площадь составляет более 60 тыс. кв. м. На ярмарке представлены 3150 стандартных стендов, сообщили в оргкомитете ярмарки.
Как стало известно, в рамках ярмарки запланировано проведение более 40 мероприятий, таких как китайско-российский симпозиум по торгово-экономическому сотрудничеству на местном уровне, выставка российских товаров и др.
В рамках ярмарки будут предложены большое количество проектов, предусмотренных для привлечения инвестиций.
Ярмарка продлится пять дней. Параллельно с ней пройдет Международная торгово-инвестиционная ярмарка Совета по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству /СТЭС/.
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