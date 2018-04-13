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В Калуге наградили победителей конкурса-фестиваля «Лучики надежды»
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В Калуге наградили победителей конкурса-фестиваля «Лучики надежды» 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
12 апреля в центре развития творчества детей и юношества «Созвездие» прошла церемония награждения победителей прошел гала-концерт конкурса-фестиваля «Лучики надежды», который завершился награждением победителей и лауреатов. 110 дипломов получили победители конкурса, всего же наградами было отмечено около 500 детей. Вручал награды глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, поддерживающий фестиваль с момента его основания. Фото пресс-службы городской думы Калуги «Этот замечательный конкурс зарождался на моих глазах, я хорошо помню самый первый фестиваль. С каждым годом „Лучики надежды“ набирают обороты, растет количество участников, и это радует. Может именно здесь, на этой сцене рождаются юные таланты, которые со временем станут настоящими звездами и гордостью нашего города. Я от всей души поздравляю вас и желаю вам благополучия и творческих успехов!», — сказал он. В тот же день в центре развития детей и творчества «Созвездие» состоялись традиционные техноигры, посвященные Дню космонавтики. В них принимали участие члены радиоклуба «Робототехник». Проводились соревнования роботов, сделанных самими ребятами, также учащиеся защищали проекты будущих космических аппаратов. Участниками конкурса-фестиваля «Лучики надежды», который в этом году проводился в 21-й раз, стали 2680 детей. За восемь конкурсных дней они представили 389 номеров в семи номинациях, конкурсные выступления продолжались более 30 часов. В фестивале приняли участие все калужские школы и учреждения дополнительного образования.
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