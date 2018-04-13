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Вышел трейлер байопика «Красавица для чудовища» с Эль Фаннинг
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Вышел трейлер байопика «Красавица для чудовища» с Эль Фаннинг 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Перевоплотиться из инопланетного панка в викторианскую писательницу? Легко! В историческом байопике, который российские прокатчики почему-то окрестили «Красавицей для чудовища», Эль Фаннинг сыграла роль Мэри Шелли — создательницы знаменитого «Франкенштейна», жены и музы поэта Перси Биша Шелли. Ни суровые нравы начала XIX века, ни тот факт, что Перси на момент их встречи уже был женат и воспитывал ребенка, не могли помешать юной Мэри покинуть отчий дом и последовать за возлюбленным на край света, что в итоге вылилось в многолетний творческий союз и личную трагедию для девушки. Всего спустя пару лет Мэри переживет болезненное крушение иллюзий, рождение дочери и предательство близких, обнаружив, что Перси не лукавил, когда воспевал в качестве идеала свободную любовь. Но зато итогом всего этого станет роман о позабытом своим создателем существе, который так и не появился бы на свет, не познай сама Мэри одиночества и потерь.
На наших экранах фильм можно будет посмотреть с 10 мая. Ленту, которая вышла, судя по всему, весьма феминистичной и жизнеутверждающей, сняла первая женщина-режиссер из Саудовской Аравии Хаифа аль-Мансур, которая и сама родилась в семье известного саудовского поэта и получила европейское литературоведческое образование. «Не то чтобы я искала определенную историю о сильной женщине, просто именно такие сюжеты меня волнуют», — рассказала аль-Мансур. Что же, посмотрим, что из этого получилось!
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