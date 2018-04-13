Бесплатно: 8 драм, которые оставят след в сердце

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Сестры Магдалины

Сестры Магдалины

Тяжелая история о девушках, попавших в один из католических приютов Святой Магдалины в Ирландии. Все они чем-то «грешны» и теперь принудительно искупают свою вину, бесконечно стирая и подвергаясь телесным наказаниям. Сценарий написан по мотивам событий, которые действительно происходили во второй половине XX века, всего несколько десятилетий назад.

Охота

Охота

Разведенный мужчина Лукас, которого играет Мадс Миккельсен — учитель, борящийся за опеку над сыном. Его жизнь потихоньку налаживается, и на горизонте уже видно счастье, покой и умиротворение. Но невинная ложь маленькой девочки жестоко рушит выстроенное с таким трудом.

Вторая жизнь Уве Вторая жизнь Уве Уве — сердитый ворчливый старик, недовольный тем, что все плохо соблюдают установленные правила и вообще живут «не по-людски». У самого Уве всё по местам, в идеальном порядке и руки растут откуда надо. Но никто его не любит и не знает, что Уве каждый день ходит к жене на кладбище, а потом пытается покончить жизнь самоубийством, потому что его сердце разрывается от боли.

Преисподняя

Преисподняя

Спокойное существование немой девушки Лиз, живущей помощью местным роженицам, заканчивается, когда в деревне появляется новый преподобный. В нем она узнает страшного и безжалостного человека из своего прошлого, от которого бежит практически всю жизнь.

Жареные зеленые помидоры

Жареные зеленые помидоры

Эвелин Коуч ходит в больницу навещать противную тетку своего мужа, знакомится с милой старушкой Нинни и увлекается ее рассказами о жизни двух подруг Иджи и Руфь, которые вместе держали кафе «Уисл Стоп», где фирменным блюдом были жареные зеленые помидоры. Великолепная и цельная экранизация романа Фэнни Флэгг «Жареные зелёные помидоры в кафе „Полустанок“. Про домашнее насилие, про женскую участь, про судьбу и нашу власть над ней.

Мандарины

Мандарины

Абхазское село переселенцев из Эстонии опустело из-за войны, которая подбирается все ближе и ближе. На всю деревню остались только Иво и Маргус, которые хотят собрать последний урожай мандаринов. Но держаться в стороне от чужой войны не получается — мужчины находят возле села раненного чеченского наемника, воюющего за абхазов, а потом пострадавшего грузина, бросить которых было бы бесчеловечно.

Хижина

Хижина

У Мака беда — умерла его маленькая дочка. Её похитил маньяк, и даже тело не нашли, только окровавленные вещи. Религиозный Мак тяжело переживает потерю и все время задает богу вопрос „за что?“. А однажды он получает от Папы (так он зовет создателя) приглашение на встречу…

Идеальные незнакомцы

Идеальные незнакомцы

Семеро друзей собрались вместе, чтобы поужинать, и договорились, что будут отвечать на звонки по громкой связи и вслух зачитывать все сообщения, которые им пришли. То, что началось как шутка, закончилось неприятными открытиями, разочарованием и болью. Классическая камерная картина, выстроенная на разговорах, но от этого не менее захватывающая.