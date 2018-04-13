Планы на выходные 13-14 апреля: #ВремяЕстьМясо, концерт Хаски и день рождения «Симачёва»

Весна пришла, весне дорогу. И веселым столичным вечеринкам, вкусным ужинам и лучшим концертам тоже. По традиции собрали главные мероприятия грядущих выходных.

Denis Simachev shop & bar birthday party day 3 Вчера по случаю 11 дня рождения бара «Симачев» на весь Столешников переулок гремели сеты Козака, Оранжа и Фомина, сегодня будем танцевать под Щедрина, Нелюбина и Жилина, а что будет завтра — пока тайна. Видимо, стоит ждать чего-то грандиозного.

Вход: фейсконтроль

Адрес: Столешников пер., д. 12 Jamie Tiller, Lipelis в Strelka Bar В эту субботу на «Стрелке» выступит сооснователь лейбла Music From Memory Джейми Тиллер, а компанию ему составит столичный диджей Леонид Липелис. До открытия летней веранды, правда, еще придется подождать, но и внутри бара завтра точно будет весело.

Вход: фейсконтроль

Адрес: Берсеневская наб., д. 14/5 Nike One Year

Год назад открылся флагманский магазин Nike на Кузнецком мосту, и по такому поводу 14 апреля в нем устраивают большую вечеринку, где весь вечер все желающие смогут пить бесплатный лимонад и танцевать под музыку DOPECLVB — i61, Basicboy, Cream Soda и ЛАУД.

Вход: свободный

Адрес: ул. Кузнецкий мост, д. 14 Концерт Manizha

А еще завтра в Колонном зале Дома союзов пройдет весенний концерт Manizha. Но что самое интересное — Манижа никому не рассказывает, что ждет слушателей на концерте. Повторения сольной программы выступлений не будет — она приготовила музыкальный сюрприз, который раскроет только завтра. Интригующе?

Билеты: 2000 р.

Адрес: ул. Большая Дмитровка, д. 1 Mgzavrebi. Презентация сборника лучших песен

Еще один концерт завтра пройдет в «Главклабе» на Орджоникидзе — грузинский ансамбль Mgzavrebi представит сборник своих лучших песен, поэтому если ты любишь душевную музыку и красивых горных мужчин — тебе туда.

Билеты: 1200 р.

Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 11 Концерт Хаски

А на следующий день на той же сцене выступит рэпер Хаски. Уникальная возможность живьем послушать о том, как он хочет быть автоматом, стреляющим в лица.

Билеты: 1500-4000 р.

Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 11 #ВремяЕстьМясо в «Воронеже»

Великий Пост закончился, и в «Воронеже» наступило #ВремяЕстьМясо. Каждый день в ресторане на Пречистенке готовят более 30 видов стейков, поэтому каждый найдет здесь что-то на свой вкус. Не пропусти, сезон открыт!

Адреса: ул. Пречистенка, д. 4 Ужин в City Voice

А если в весенний субботний вечер захочется романтики — отправляйся в караоке клуб City Voice на 6-м этаже Башни «Око» в Москва-Сити. Там будет выступать продюсер, композитор, музыкант и певец Брендон Стоун, а шеф-бармен City Voice — готовить уникальные коктейли.

Бронь столов: 8 (499) 704-44-70 Адрес: 1-й Красногвардейский 1-й пр-д, д. 21/2 https://www.youtube.com/watch?v=9nkWpibS7eI

Ну и классика для тех, кто не хочет сильно заморачиваться — просто иди в кино. Если ужасы, то «Тихое место», если мультик, то «Кролик Питер», а если Саша Петров, то «Гоголь. Вий».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plany-na-vyhodnye-13-14-aprelya-vremyaestmyaso-kontsert-haski-i-den-rozhdeniya-simachyova/