Ещё
Костромичка претендует на звание королевы леса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Костромичка претендует на звание королевы леса 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Сегодня в Архангельске состоится финал конкурса «Королевы леса», который проводит союз лесозаготовителей. Девушек в возрасте от 21 до 30 лет, которые работают в сфере лесопромышленного комплекса, пригласили к участию в этом состязании, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Среди участниц есть и костромичка — Алена Кузнецова. Она работает в департаменте лесного хозяйства Костромской области консультантом отдела администрирования доходов.
Задача конкурса — создать символ успешной привлекательной молодой женщины, преданной профессии и предприятию. Для участия в конкурсе приглашались девушки в возрасте от 21 до 30 лет, работающие в лесной отрасли, представительницы предприятий, производящих и поставляющих лесозаготовительную и деревообрабатывающую технику, и студентки профильных образовательных организаций. Около 300 заявок на участие в конкурсе поступило от лесных красавиц из 30 субъектов Российской Федерации, — поделились организаторы.
Но в ходе заочного тура жюри выбрало лишь 30 финалисток, Алена вошла в их число. Сейчас ее можно поддержать «лайками» в группе союза лесозаготовителей Вконтакте.
Финал конкурса состоится сегодня в 18:00 на сцене Театре Драмы имени Ломоносова. Это не отраслевое соревнование и даже не традиционный конкурс красоты, а способ показать, сколько замечательных и прекрасных женщин работает в лесной отрасли.
Сегодня станут известны имена 12 участниц суперфинала, который состоится в августе.
k1news.ru: последние новости
Костромички подарили Никасу Сафронову расписные валенки 113 маленьких костромичей появились на свет благодаря ЭКО Чем Ярославль лучше Костромы? 7 поводов для зависти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть47
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром163
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий2
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение