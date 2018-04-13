Костромичка претендует на звание королевы леса

Сегодня в Архангельске состоится финал конкурса «Королевы леса», который проводит союз лесозаготовителей. Девушек в возрасте от 21 до 30 лет, которые работают в сфере лесопромышленного комплекса, пригласили к участию в этом состязании, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Среди участниц есть и костромичка — Алена Кузнецова . Она работает в департаменте лесного хозяйства Костромской области консультантом отдела администрирования доходов.

Задача конкурса — создать символ успешной привлекательной молодой женщины, преданной профессии и предприятию. Для участия в конкурсе приглашались девушки в возрасте от 21 до 30 лет, работающие в лесной отрасли, представительницы предприятий, производящих и поставляющих лесозаготовительную и деревообрабатывающую технику, и студентки профильных образовательных организаций. Около 300 заявок на участие в конкурсе поступило от лесных красавиц из 30 субъектов Российской Федерации, — поделились организаторы.

Но в ходе заочного тура жюри выбрало лишь 30 финалисток, Алена вошла в их число. Сейчас ее можно поддержать «лайками» в группе союза лесозаготовителей Вконтакте.

Финал конкурса состоится сегодня в 18:00 на сцене Театре Драмы имени Ломоносова. Это не отраслевое соревнование и даже не традиционный конкурс красоты, а способ показать, сколько замечательных и прекрасных женщин работает в лесной отрасли.

Сегодня станут известны имена 12 участниц суперфинала, который состоится в августе.