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Школьникам из Хорошево-Мневников рассказали об астрономии и космосе
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Школьникам из Хорошево-Мневников рассказали об астрономии и космосе 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Второклассники школы № 1515 Хорошево-Мневников приняли участие в мероприятии «Удиви друзей, узнай больше», которое прошло в детской библиотеке № 242 ко Дню космонавтики.
— Почему именно 12 апреля мы отмечаем День космонавтики и авиации? Кто является основоположниками космонавтики? Что такое астрономия и зачем она нужна? Кто первым полетел в космос? Какие бывают звезды? Что такое гравитация и черные дыры? Почему звезды мерцают? Солнце и Земля — это звезды или планеты и почему? На эти и другие вопросы получили ответы наши юные читатели. После презентации книг по астрономии дети приняли участие в викторине, — сообщили сотрудники библиотеки.
Подробнее о мероприятиях детской библиотеки № 242 по ссылке: vk.com/biblio242. (ео)
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