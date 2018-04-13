Школьникам из Хорошево-Мневников рассказали об астрономии и космосе

Второклассники школы № 1515 Хорошево-Мневников приняли участие в мероприятии «Удиви друзей, узнай больше», которое прошло в детской библиотеке № 242 ко Дню космонавтики.

— Почему именно 12 апреля мы отмечаем День космонавтики и авиации? Кто является основоположниками космонавтики? Что такое астрономия и зачем она нужна? Кто первым полетел в космос? Какие бывают звезды? Что такое гравитация и черные дыры? Почему звезды мерцают? Солнце и Земля — это звезды или планеты и почему? На эти и другие вопросы получили ответы наши юные читатели. После презентации книг по астрономии дети приняли участие в викторине, — сообщили сотрудники библиотеки.

Подробнее о мероприятиях детской библиотеки № 242 по ссылке: vk.com/biblio242. (ео)