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В конкурсе вокального мастерства «Вдохновение» — двадцать победителей и призеров
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В конкурсе вокального мастерства «Вдохновение» — двадцать победителей и призеров 

Управа района Косино-Ухтомский 59 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Конкурс вокального мастерства был организован аппаратом Совета депутатов МО Косино-Ухтомский. Конкурс проходил во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный».
Показать свое мастерство выразили желание более тридцати солистов и коллективов района. Председателем жюри была избрана художественный руководитель знаменитого хора «Озерный край» Наталья Волкова. Участникам конкурса надлежало раскрыть тему «Дружба народов мира» все участники выполнили эту задачу и подошли к этому нестандартно.
Победителями стали: возрастная категория 5-7 лет — Ксения Ещенко и коллектив «Кожуховские пряники»; возрастная категория 8-14 лет — Лидия Мурадян, София Севрук и коллектив «Палитра детских голосов»; возрастная категория 15+ — Гульнур Андросова.
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