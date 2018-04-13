В конкурсе вокального мастерства «Вдохновение» — двадцать победителей и призеров

Конкурс вокального мастерства был организован аппаратом Совета депутатов МО Косино-Ухтомский. Конкурс проходил во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный».

Показать свое мастерство выразили желание более тридцати солистов и коллективов района. Председателем жюри была избрана художественный руководитель знаменитого хора «Озерный край» Наталья Волкова . Участникам конкурса надлежало раскрыть тему «Дружба народов мира» все участники выполнили эту задачу и подошли к этому нестандартно.

Победителями стали: возрастная категория 5-7 лет — Ксения Ещенко и коллектив «Кожуховские пряники»; возрастная категория 8-14 лет — Лидия Мурадян, София Севрук и коллектив «Палитра детских голосов»; возрастная категория 15+ — Гульнур Андросова.