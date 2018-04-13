Калуге показали неформального Путина 

13 апреля в Калужском инновационном культурном центре открылась фотовыставка «Неформальный Путин». На ней представлены 60 работ фотокора газеты «Московский комсомолец» Натальи Губернаторовой и специального корреспондента Александра Астафьева, который в свое время сопровождал президента России в его рабочих поездках по миру. Выставка уже объездила несколько городов России, Испании, Германии и Великобритании. Калужанам ее представлял главный редактор газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев. По сообщению пресс-службы областного правительства, Гусев сказал, что ему очень приятно, что фотографии, которые позволяют раскрыть внутренний мир лидера России страны, выставляются в Калуге, в городе, который «на несколько шагов опережает многих». Гусев и провел экскурсию по выставке для губернатора Анатолия Артамонова. Судя по видеозаписи, размещенной Анатолием Артамоновым на канале губернатора в Telegram, больше всего ему понравилось фотография Путина на пшеничном поле, сделанная Александром Астафьевым в июне 2011 года в Ростовской области. «Роскошная фотография, роскошная. Во многих местах ее можно увидеть… У меня подобная фотография есть, наверное, двадцатилетней давности. Я во ржи только стою, — сказал он. Поздравляя калужан со стартом проекта в Калужской области, Анатолий Артамонов отметил, что кадры официальной хроники не всегда дают возможность передать впечатления от „живого общения“ и выразил надежду на то, что с фотоработами захотят познакомиться многие калужане: „Пусть все придут и посмотрят — это того стоит. Личность Владимира Путина вызывает неподдельный интерес, восхищение и уважение у многих людей в разных странах. Это редкое явление“.