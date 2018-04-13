Школьники из Куркина посетили Музей космонавтики

В день космонавтики, 12 апреля, апреля актив школьного пресс-центра «Прямая речь» посетил московский Музей космонавтики. Об этом рассказал руководитель пресс-центра Илья Кузнецов

— У ребят появилась возможность окунуться в мир космоса, увидеть своими глазами ракеты, спутники, луноход и даже заглянуть в грузовой блок международной космической станции, — отметил Кузнецов.

Дети не только знакомились участвовали в экскурсии, но и проводили фото-сессию еще и записали небольшой видео-репортаж о наиболее понравившихся им экспонатах. (ск)