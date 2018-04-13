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Школьники из Куркина посетили Музей космонавтики
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Школьники из Куркина посетили Музей космонавтики 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
В день космонавтики, 12 апреля, апреля актив школьного пресс-центра «Прямая речь» посетил московский Музей космонавтики. Об этом рассказал руководитель пресс-центра Илья Кузнецов.
— У ребят появилась возможность окунуться в мир космоса, увидеть своими глазами ракеты, спутники, луноход и даже заглянуть в грузовой блок международной космической станции, — отметил Кузнецов.
Дети не только знакомились участвовали в экскурсии, но и проводили фото-сессию еще и записали небольшой видео-репортаж о наиболее понравившихся им экспонатах. (ск)
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