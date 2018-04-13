Конек-горбунок вернулся в Тюмень из Америки

В Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева в эти дни проходит выставка «Конек-Горбунок — лоскутная сказка». Побывав в государственной библиотеке Сан-Франциско в Америке, лоскутный проект из Тюмени, посвященный 200-летию поэта и просветителя Петра Ершова , вернулся домой.

«Конек-Горбунок — лоскутная сказка» — народный проект, который возник в Тюмени в 2014 году в преддверии празднования 200-летнего юбилея П. П. Ершова (1815 — 1869). С того апрельского дня, как он впервые появился в социальных сетях — а именно с них началось победное шествие лоскутного «Конька» по городам и весям, — он не знает отдыха. «Конек» все скачет и скачет из России в Америку и обратно, из Москвы — в Иркутск, из Кургана — в Ишим.

К участию в проекте четыре года назад приглашались мастера, владеющие техниками лоскутного шитья. Главное условие для них — размер панно по сказке Ершова должен соответствовать 50х50 см (или кратно), работы передаются в дар. Проект за короткое время стал международным. В Тюмень присылали работы умелицы не только со всей России, но и из других стран — Белоруссии, Украины, Канады, Латвии, Туркменистана, Израиля, Америки.

Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в областной научной библиотеке, в акции приняли участие жители 79 населенных пунктов из 8 стран мира. Самому маленькому участнику — 2 года, а самой старшей — 87. В коллекции проекта сейчас насчитывается 251 панно, количество участников — 384, из них 156 детей.

Уникальность народного проекта в том, что в нем могли принять участие не только опытные, известные мастера, но и начинающие лоскутницы, делающие первые шаги в этом творчестве. И дети, которые до этого совсем не знали о таком виде декоративно-прикладного творчества. Проект объединил семьи, детские сады, школы, города… Выставка производит на зрителей неизгладимое впечатление: от чувства теплоты до восторга, заставляет вспомнить мам и бабушек, которые читали нам эту сказку в детстве.

Авторы проекта — городской квилт-клуб «Сибирская палитра» (руководитель Анна Глазунова) и благотворительный фонд «Признание», который возглавляет Сергей Шерегов.