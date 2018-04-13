Как невероятно зажигательно улыбаются жители острова Суматра

В этом посте я собрал коллекцию улыбок повстречавшихся мне людей, жителей этого индонезийского острова.

Деревенский парень. Весь в прыщах и курит.

Ученик школы.

Маленькая мусульманка.

Жених и невеста. К ним на свадьбу я попал случайно, просто мимо проходил.

Пилотки подобного рода очень популярны здесь.

Мальчик на пароме.

Беззубая улыбка? если точнее, малозубая.

Заводчица собак.

Ученики школы.

Повар.

Девчонки постарше.

Сами попросили, чтобы я их сфотографировал.

Любительницы коктейля.

Хотел угостить.

Рыбий пастух.

Политик.

Работницы автозаправки.

Повар уличного ресторана.

Водяной.

Дедушка в пилотке.

Сельская девчонка. Заигрывает…

Философ и критик индонезийской власти.

Если держать камеру наготове, то таких карточек можно уйму наснимать)

Крестьянин.

Угощает блюдом из рыбы, похожей на пиранью.

Деревенский гитарист.

Опп-па! Что-то пошло не так.

Такие улыбки нам не нужны, но пусть останется для контраста.

Рыбачка на озере Сингкарак. Угостила меня кофе.

Почему-то я им показался очень смешным.

Кстати, иногда думаешь — а может они просто над тобой угорают?

Очень навязчивые парни. Еле сбежал от них.

Эти вообще чуть меня на клочки не разорвали.

На сувениры.

Работник автосервиса.

Чего он хоть видит то с такой улыбкой?

Молодая мамаша.

Хозяин бойцового петуха.

Возможно, родственник чебурашки.

Мотобайкер.

Привет, привет!

Нарядные бабушки.

Торгашка в лавке.

Ныряльщики.

Уличные музыканты.

Индонезийцы действительно очень жизнерадостны и улыбчивы. Как мне показалось, не на показ, а по сути. Искренно и от души. Хотя жизнь у них ничуть не проще нашей и проблем не меньше наверняка. Но они улыбаются! Может и мы когда-нибудь научимся?