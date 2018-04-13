Как невероятно зажигательно улыбаются жители острова Суматра 

В этом посте я собрал коллекцию улыбок повстречавшихся мне людей, жителей этого индонезийского острова.
Деревенский парень. Весь в прыщах и курит.
Ученик школы.
Маленькая мусульманка.
Жених и невеста. К ним на свадьбу я попал случайно, просто мимо проходил.
Пилотки подобного рода очень популярны здесь.
Мальчик на пароме.
Беззубая улыбка? если точнее, малозубая.
Заводчица собак.
Ученики школы.
Повар.
Девчонки постарше.
Сами попросили, чтобы я их сфотографировал.
Любительницы коктейля.
Хотел угостить.
Рыбий пастух.
Политик.
Работницы автозаправки.
Повар уличного ресторана.
Водяной.
Дедушка в пилотке.
Сельская девчонка. Заигрывает…
Философ и критик индонезийской власти.
Если держать камеру наготове, то таких карточек можно уйму наснимать)
Крестьянин.
Угощает блюдом из рыбы, похожей на пиранью.
Деревенский гитарист.
Опп-па! Что-то пошло не так.
Такие улыбки нам не нужны, но пусть останется для контраста.
Рыбачка на озере Сингкарак. Угостила меня кофе.
Почему-то я им показался очень смешным.
Кстати, иногда думаешь — а может они просто над тобой угорают?
Очень навязчивые парни. Еле сбежал от них.
Эти вообще чуть меня на клочки не разорвали.
На сувениры.
Работник автосервиса.
Чего он хоть видит то с такой улыбкой?
Молодая мамаша.
Хозяин бойцового петуха.
Возможно, родственник чебурашки.
Мотобайкер.
Привет, привет!
Нарядные бабушки.
Торгашка в лавке.
Ныряльщики.
Уличные музыканты.
Индонезийцы действительно очень жизнерадостны и улыбчивы. Как мне показалось, не на показ, а по сути. Искренно и от души. Хотя жизнь у них ничуть не проще нашей и проблем не меньше наверняка. Но они улыбаются! Может и мы когда-нибудь научимся?