Ещё
Где в Воронеже допускаются партнерские роды?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Где в Воронеже допускаются партнерские роды? 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Сегодня все чаще беременные женщины задумываются о том, чтобы рожать не в одиночку, а в сопровождении мужа, мамы или сестры. Главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Воронежской области Ольга Самофалова рассказала «АиФ-Черноземье», почему не во всех роддомах региона можно провести партнерские роды.
«На сегодняшний день в нашем регионе частота партнерских родов ниже, чем, например, в столице. Если в Москве или Санкт-Петербурге партнерские роды выбирают 25-27% семей, то в Воронежской области — около 5%. И в этом есть несколько причин. Главное — для партнерских родов должны быть созданы условия. Это индивидуальный родовой зал, который есть не в каждой медицинской организации. Например, в роддоме №2 и №3 пока нет таких условий. Через них проходит много рожениц, и они не могут обеспечить индивидуальными родовыми залами. Партнерские роды возможны в Перинатальном центре и «Электронике», а также в районах области — Семилуках, Павловске, Россоши, Борисоглебске, Лисках, Панино. В небольших населенных пунктах родов гораздо меньше, чем в городе, поэтому они могут обеспечить индивидуальный родовой зал», — объяснила Ольга Васильевна.
АиФ: последние новости
В Белгород не пустили известных рэперов В Воронежской области построят корпус реабилитации умственно отсталых детей «АиФ-Черноземье» разыгрывает билеты на шоу Ани Лорак в Орле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть51
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
Узник замка Иф: рок Виктора Авилова13
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение