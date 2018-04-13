Где в Воронеже допускаются партнерские роды?

Сегодня все чаще беременные женщины задумываются о том, чтобы рожать не в одиночку, а в сопровождении мужа, мамы или сестры. Главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Воронежской области Ольга Самофалова рассказала «АиФ-Черноземье» , почему не во всех роддомах региона можно провести партнерские роды.

«На сегодняшний день в нашем регионе частота партнерских родов ниже, чем, например, в столице. Если в Москве или Санкт-Петербурге партнерские роды выбирают 25-27% семей, то в Воронежской области — около 5%. И в этом есть несколько причин. Главное — для партнерских родов должны быть созданы условия. Это индивидуальный родовой зал, который есть не в каждой медицинской организации. Например, в роддоме №2 и №3 пока нет таких условий. Через них проходит много рожениц, и они не могут обеспечить индивидуальными родовыми залами. Партнерские роды возможны в Перинатальном центре и «Электронике», а также в районах области — Семилуках, Павловске, Россоши, Борисоглебске, Лисках, Панино. В небольших населенных пунктах родов гораздо меньше, чем в городе, поэтому они могут обеспечить индивидуальный родовой зал», — объяснила Ольга Васильевна.