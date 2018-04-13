Пасхальный концерт дадут в библиотеке на Дмитровке

Концерт, приуроченный к Христову Воскресению, дадут в библиотеке № 39, расположенной на Дмитровском шоссе. Любителей прекрасного будут ждать в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщила заведующая библиотекой Марина Москвина.

— Для верующего человека Пасха — это не просто праздник, а важнейшее в мировой истории событие. Для невоцерковленного — это традиция, плотно связанная с историей государства. Все желающие смогут посетить нашу библиотеку и послушать добрый, светлый, радостный концерт «Пасхальный дар», — поделилась Москвина.

Начало в 15.00. Вход свободный. Библиотека № 39 расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1. (мю)