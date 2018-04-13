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Пасхальный концерт дадут в библиотеке на Дмитровке
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Пасхальный концерт дадут в библиотеке на Дмитровке 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Концерт, приуроченный к Христову Воскресению, дадут в библиотеке № 39, расположенной на Дмитровском шоссе. Любителей прекрасного будут ждать в пятницу, 13 апреля. Об этом сообщила заведующая библиотекой Марина Москвина.
— Для верующего человека Пасха — это не просто праздник, а важнейшее в мировой истории событие. Для невоцерковленного — это традиция, плотно связанная с историей государства. Все желающие смогут посетить нашу библиотеку и послушать добрый, светлый, радостный концерт «Пасхальный дар», — поделилась Москвина.
Начало в 15.00. Вход свободный. Библиотека № 39 расположена по адресу Дмитровское шоссе, д. 25, корп. 1. (мю)
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