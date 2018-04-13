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Литературные квесты и встреча с книжными котами пройдут в нижегородской областной детской библиотеке
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Литературные квесты и встреча с книжными котами пройдут в нижегородской областной детской библиотеке 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Праздник откроет творческая встреча с детской поэтессой Анной Бочковской в 15.00. Она проведет для юных читателей авторский литературно-музыкальный квест «Я хочу быть похожим на ветер». Затем в Белом зале библиотеки состоится весенний концерт детских вокальных и танцевальных коллективов «Песенки капели». Также гостей праздника ждет квеструм по сказкам Джулии Дональдсон, мастер-классы по созданию картины-мозаики, поделок из пластилина и изготовлению полезных вещей из мусора. Кроме того, будет работать интерактивная площадка «Кот без прикрас». Она откроется в студии цифрового чтения. Дети и их родители смогут встретиться с самыми известными книжными котами.
Ребята постарше смогут принять участие в мини-квесте «Английский с Гарри Поттером». В абонементе отдела художественной книги юных читателей ждет путешествие в мир Котов-Воителей. В 19.00 состоится творческая встреча с писателем Сергеем Вавилычевым, а завершится «Библионочь — 2018» танцами и большим квестом для любителей приключений «Тайна Семи известных, или Разгадай Код Бессмертия».
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