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Пенсионеров Алтуфьева научат искусству росписи по дереву
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Пенсионеров Алтуфьева научат искусству росписи по дереву 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Бесплатный урок рисования и росписи по дереву для всех желающих состоится 17 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.
— С собой необходимо принести краски, карандаши и бумагу, чтобы сделать эскиз будущей работы. Всегда приятно научиться чему-то и освоить новые техники, — уточнила Светлана Астапова.
Об участии желательно предупредить по телефону 8 (499) 902-76-93.
Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» расположен по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Начало в 14.00. (то)
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