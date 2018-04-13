Пенсионеров Алтуфьева научат искусству росписи по дереву

Бесплатный урок рисования и росписи по дереву для всех желающих состоится 17 апреля в филиале «Алтуфьевский» территориального центра социального обслуживания «Бибирево». Об этом рассказала заведующая отделением дневного пребывания ЦСО Светлана Астапова.

— С собой необходимо принести краски, карандаши и бумагу, чтобы сделать эскиз будущей работы. Всегда приятно научиться чему-то и освоить новые техники, — уточнила Светлана Астапова.

Об участии желательно предупредить по телефону 8 (499) 902-76-93.

Напомним, центр соцобслуживания «Алтуфьевский» расположен по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2. Начало в 14.00. (то)