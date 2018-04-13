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Сексуальные хуторянки и бараний череп: клип «донской амазонки» Аллы Пиксель показали на ТВ
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Сексуальные хуторянки и бараний череп: клип «донской амазонки» Аллы Пиксель показали на ТВ 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Карьера певицы и «донской амазонки» Аллы Пиксель началась около года назад. Выйдя на пенсию, женщина решила: жизнь должна быть яркой, разнообразной и полной положительных эмоций. Поэтому она и решила начать писать музыку и снимать собственные клипы. Одно из таких видео оказалось в центре внимания участников программы «Студия Союз» на ТНТ.
Алла Пиксель_2018-04-13  В этой передаче показывают самые трешово-оригинальные клипы русских исполнителей. Участники угадывают название песни и соревнуются в остроте своего юмора. Первый раз видеоряд показывают без звука.
В клипе Аллы Пиксель она в топике-корсете поет о донской «амазонке с васильковыми глазами». «С ней любовью занимались, и узнал я слово „рай“. А наутро амазонка говорила мне „гудбай“», — строчка из песни. Кроме Аллы Пиксель с ней в клипе снялись две «хуторянки» в коротеньких шортах и топиках и бородатый, голый по пояс мужчина.
Участники предположили, что клип называется «Телка с дачного поселка» или же «Колхозница».
— Потому что колхоз — это трактор, мужики полуголые, стиль одежды. Выбираю вариант «Колхозница», — сделал вывод телеведущий Азамат Мусагалиев.
По словам Аллы Пиксель, перед тем, как видео попало на ТВ, ей позвонили продюсеры передачи и попросили разрешения использовать клип.
— Я с радостью согласилась, ведь это отличная возможность попасть на один из центральных каналов. Хорошо, что зрители посмеялись: смеяться лучше, чем плакать. Я всегда рада, когда люди испытывают положительные эмоции, — поделилась певица.
Донская амазонка остановит на скаку не только коня, но и целый трактор
Клип «Амазонка, амазонка» был опубликован на YouTube в августе прошлого года. После передачи он снова начал набирать просмотры и комментарии.
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