Сексуальные хуторянки и бараний череп: клип «донской амазонки» Аллы Пиксель показали на ТВ

Карьера певицы и «донской амазонки» Аллы Пиксель началась около года назад. Выйдя на пенсию, женщина решила: жизнь должна быть яркой, разнообразной и полной положительных эмоций. Поэтому она и решила начать писать музыку и снимать собственные клипы. Одно из таких видео оказалось в центре внимания участников программы «Студия Союз» на ТНТ.

Алла Пиксель_2018-04-13 В этой передаче показывают самые трешово-оригинальные клипы русских исполнителей. Участники угадывают название песни и соревнуются в остроте своего юмора. Первый раз видеоряд показывают без звука.

В клипе Аллы Пиксель она в топике-корсете поет о донской «амазонке с васильковыми глазами». «С ней любовью занимались, и узнал я слово „рай“. А наутро амазонка говорила мне „гудбай“», — строчка из песни. Кроме Аллы Пиксель с ней в клипе снялись две «хуторянки» в коротеньких шортах и топиках и бородатый, голый по пояс мужчина.

Участники предположили, что клип называется «Телка с дачного поселка» или же «Колхозница».

— Потому что колхоз — это трактор, мужики полуголые, стиль одежды. Выбираю вариант «Колхозница», — сделал вывод телеведущий Азамат Мусагалиев

По словам Аллы Пиксель, перед тем, как видео попало на ТВ, ей позвонили продюсеры передачи и попросили разрешения использовать клип.

— Я с радостью согласилась, ведь это отличная возможность попасть на один из центральных каналов. Хорошо, что зрители посмеялись: смеяться лучше, чем плакать. Я всегда рада, когда люди испытывают положительные эмоции, — поделилась певица.

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Клип «Амазонка, амазонка» был опубликован на YouTube в августе прошлого года. После передачи он снова начал набирать просмотры и комментарии.