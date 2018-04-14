«Остро заточенные карандаши» и «грошовые радости»: в Самаре написали «Тотальный диктант»

В субботу, 14 апреля, в Самаре прошла акция «Тотальный диктант». В этом году в областной столице работали 10 площадок — 7 открытых, но с обязательной регистрацией, и 3 закрытых.

Почти «Приветствуем участников соревнований!»

Центральной точкой сбора любителей русского языка стал Самарский университет.

Ведущая площадка в городе еле вместила всех участников

По словам организаторов, только на эту площадку зарегистрировались более 600 человек. Желающих проверить свои знания было так много, что участников акции пришлось рассаживать в нескольких аудиториях.

Яблоку негде упасть

— Приятно, что сейчас, в век мессенджеров и электронной переписки, молодые люди тянутся к таким экспериментам, — рассказали организаторы. — «Двойка» за диктант — это не показатель незнания, это стимул «прокачивать» свои знания.

«Тотальный диктант» — дело семейное

Все необходимое для написания диктанта волонтеры раздали на входе. В набор для проверки знаний русского языка, по традиции, вошли ручка и чистый бланк.

Перед началом организаторы вместе с участниками вписали свои фамилии (или псевдонимы), имена и кодовое слово.

Самые популярные тема для разговоров — пунктуация и орфография

Чтобы настроить участников на позитивный лад, координаторы подготовили небольшой юмористический ролик в новостном стиле. По сюжету, депутаты выступили за отмену «Тотального диктанта». Инициатором стал сенатор, якобы 14 раз подряд получивший «двойку» за свою работу.

Как и в школе, на доске написали самые сложные слова

Чтобы избежать «сливов» текстов в интернет, координаторы выбрали три отрывка из будущего романа Гузель Яхиной «Дети мои» — «Утро», «День» и «Вечер», и разделили их по часовым поясам. Областной столице досталась последняя часть. В Самарском университете отрывок «Вечер» диктовали преподаватели вуза Людмила Карпенко и Надежда Илюхина

Надежда Илюхина работает со словом всю жизнь

Людмилу Карпенко публика приветствовала овациями

Вместо «диктора» на карточке написано «диктатор»

А в ТЦ «Гудок» пригласили актера Самарского академического театра имени Горького Дениса Евневича.

По правилам акции, первый раз текст читает сам автор. Потом его повторяет диктор на месте. И только после этого стартует мини-экзамен.

У каждого участника — свои методы написания диктанта.

Селфи на удачу!

Кто-то внимательно слушает чтеца, делая на бумаге пометки о пунктуации и непонятных словах. Другие пишут уверенно, надеясь на свои знания и опыт. Ограничений здесь почти нет, но телефоны все же под запретом.

По словам участников, в этом году текст был не столько сложным, сколько громоздким. Всего 10 предложений, но автор сумел собрать едва ли не все правила русского языка.

Самыми непростыми оказались словосочетания «остро заточенный карандаш», «плохо сваренная клецка» и «грошовые радости». Авторская пунктуация также вызвала вопросы у участников.

Весь текст — 10 предложений, но зато каких!

Свои оценки можно будет узнать на сайте проекта после 18 апреля. Незадолго до этого организаторы полностью разберут текст и объяснят, как писать те или иные слова и где какие знаки ставить.