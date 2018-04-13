Стали известны адреса открытых площадок «Тотального диктанта» в Самаре

В субботу, 14 апреля, в Самаре пройдет международная акция «Тотальный диктант». Одной из площадок станет конференц-зал исторического парка «Россия — Моя история» по адресу: Красноармейская, 131. Об этом сообщили в городской администрации.

Читать текст диктанта будет актер Самарского академического театра драмы имени Горького Денис Евневич

— Ожидается, что проверить свой уровень знаний русского языка в исторический парк придут около 150 человек. Мероприятие начнется в 15:00, — рассказали в мэрии.

Также акция пройдет еще на десяти площадках города. Семь из них будут открытыми. Ближайшую к вам точку вы сможете найти на карте.

В этом году автором текста для «Тотального диктанта» стала писательница Гузель Яхина из Татарстана. Она будет диктовать кусочки текста, которые войдут в роман «Дети мои». Он посвящен немцам Поволжья в период с 1916 по 1938 годы.

Тотальный диктант — добровольный бесплатный диктант, который проходит один раз в год одновременно в сотнях городов России и мира. Проект направлен на популяризацию грамотности и русского языка как государственного языка Российской Федерации, а также консолидацию русскоязычного сообщества в России и за рубежом. Акция успешно пропагандирует любовь к русскому языку и уважение к нему, о чем свидетельствуют сотни тысяч участников.