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MaxMediaGroup снова показала будни менеджера Андрея
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MaxMediaGroup снова показала будни менеджера Андрея 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
MaxMediaGroup выпустила продолжение юмористического проекта о буднях менеджера по продажам рекламы. На этот раз герой по имени Андрей пытается устроить встречу с бренд-менеджером торговой марки «Чистокожик».
Оператор indoor-рекламы в учебных заведениях решил показать, как упрямые клиенты держатся за устаревшую медиастратегию, включающую классические «телик» и интернет. MMG предлагает искать целевую аудиторию там, где она проводит больше всего времени. В данном случае напрашивается продвижение продукта, интересного молодым людям, в местах их наибольшего скопления.
«Наш новый ролик — небольшой игровой короткометражный фильм, с элементами юмора и частично самоиронии», — прокомментировал управляющий директор MMG Игорь Краснов. По его словам, все диалоги, показанные в ролике, взяты из реальных деловых переговоров, в которых участвовали сотрудники MMG за последние несколько лет.
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