Поможем детям! Девочка, которая говорит с птицами

Пятилетняя Даша Васяева всю жизнь находится под наблюдением кардиологов, потому что страдает от порока сердца.

Дашина семья несколько лет назад перебралась в Москву из Мордовии — папа девочки работает на строительстве метро. Даша родилась уже в столице.

Но родилась она раньше срока, крохотная, у нее сразу же обнаружили сложный врожденный порок сердца. Но сейчас состояние Даши ухудшилось, появилась угроза сердечной недостаточности. Необходима срочная операция.

Лишь четыре слова…

Теплое время года Даша любит проводить у бабушки в деревне, там настоящее раздолье. А точнее — бесплатный цирк. Даша ходит по огороду в бабушкиных калошах и укрощает домашних «хищников».

— Внученька, посмотри, что-то петухи развоевались.

— Ко-ко-ко, — говорит Даша задиристым петухам и машет руками, словно крыльями. Птицы на удивление быстро смолкают и разбегаются.

Кошка Мурка забралась на дерево и никак не может слезть. Даша начинает жалобно мяукать, и Мурка неожиданно спускается к ней прямо на руки.

Чтобы научить Шарика есть из миски, Даша встает на колени и делает вид, что сама ест из нее.

— Аф-аф! — зовет его Даша.

Щенок тут же начинает есть…

— Дашенька, как же у тебя так получается? — спрашивает ее бабушка.

Даша скромно пожимает плечами и улыбается. Она умеет разговаривать с птицами и животными. А вот с людьми — никак. В пять лет девочка говорит всего четыре слова: «мама», «папа», «баба», «дай». Когда радуется, кричит: «Уа!» То есть «ура!»

С Дашей занимаются психологи и логопеды. Одни считают, что задержка психоречевого развития связана с недоношенностью, другие — что с врожденным пороком сердца.

Даша родилась на два месяца раньше срока и весила всего два килограмма.

— Ой, какая малюсенькая! — покачала головой акушерка. — Намучаешься ты с ней. Будет отставать в развитии: поздно пойдет, поздно заговорит…

— Мы никуда не торопимся, — отвечала Ирина, мама девочки. — У нее вся жизнь впереди.

На следующий день Ирине сообщили, что у малышки в сердце «дырочка». Из роддома Дашу перевели в городскую больницу. Там диагноз подтвердился.

— Это врожденный порок сердца, — объяснил кардиолог, — отверстие в перегородке между желудочками величиной 8 мм.

Для хирургического вмешательства девочка была слишком маленькой, и врачи решили подождать. Целый месяц Даша провела под капельницей: ей вводили витамины и препараты, улучшающие работу сердца и сосудов. А после выписки поставили на учет к кардиологу.

Аномалия и шумы

Когда девочке было четыре месяца, врачи выявили у нее аномалию в строении сердца: состоящий из двух камер правый желудочек. Но тогда врачей больше беспокоило отверстие в межжелудочковой перегородке.

Даша росла слабенькой и заметно отставала в физическом развитии: ее сверстники уже бегали во дворе и катались с горки, а она сидела в коляске. Первый шаг девочка сделала в два года. А когда ей исполнилось три, после очередного УЗИ кардиолог сообщила, что дефект закрылся полностью, но шум в сердце остался.

— У тебя сердечко болит? — спросила врач Дашу.

Девочка вместо ответа спряталась за маму.

— Ни на что она не жалуется, — вздохнула Ирина. — Она до сих пор не разговаривает.

Справка от врача

Заведующий отделением кардиохирургии ДГКБ №13 имени Н. Ф. Филатова Владимир Ильин

«У Даши имеются выраженные мышечные внедрения в правом желудочке, которые делят его полость на две камеры. За счет высокого давления в нижней камере правое предсердие испытывает выраженную перегрузку, а в легкие поступает недостаточное количество крови. Если не сделать операцию в ближайшее время, возникнет нарушение ритма сердца, также высок риск развития сердечной недостаточности».

Врач выписала Даше направление в московскую Детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №13 имени Н. Ф. Филатова, чтобы там разобрались с шумами, и посоветовала найти детский садик «с психологическим уклоном»:

— Вашей дочке надо больше общаться с детьми, а то она у вас, как птичка, чирикает на своем языке.

Но когда мама решила вый-ти на работу, а дочку отвести в садик, Даша устроила забастовку — наотрез отказалась есть. И мама сдалась. Больше ни о каких садиках речи не было, Ирина сама водила девочку на специальные занятия. Даша с удовольствием собирала пазлы и рисовала в альбоме непонятные круги и черточки, но их не мог расшифровать даже психолог.

Операция на открытом сердечке

— За последние полгода Даша сильно изменилась, — рассказывает Ирина. — На прогулке очень быстро устает и садится отдохнуть. Дома предпочитает лежать и смотреть мультики на английском. Теперь вместо «я» говорит «ай».

В январе Дашу обследовали кардиохирурги Филатовской больницы. Они сказали, что двухкамерный желудочек — это очень опасно, нужна операция на открытом сердце, и как можно скорее, иначе не избежать осложнений.

Цифра

496.500 рублей не хватает для спасения Даши Васяевой. Дорогие друзья! Если вы решите помочь Даше, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Госквоты на кардиохирургию есть только для москвичей, а у семьи Даши нет московской прописки, для них операция может быть только платной.

— Больше всего на свете я мечтаю, что моя доченька подойдет и скажет: «Мама, я тебя люблю», — улыбается сквозь слезы Ира. — Врачи сказали, что после операции моя мечта может сбыться.

Как помочь?

Самый простой способ помочь Даше — отправить SMS со словом ДЕТИ на номер 5542 (только для России, любой оператор связи) — с вашего телефона спишется 75 рублей.

Переслать другую сумму можно через банковский перевод:

Благотворительный фонд «Русфонд», ИНН 7743089883, КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк» , г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700.

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Дарьи Васяевой

Кроме того, есть и другие способы отправить пожертвование для Даши, подробнее о них вы можете узнать на сайте: www.rusfond.ru/donation.

«Ангелу» оплатили операцию

В марте «Собеседник» рассказал про «ангела без крылышек» Сашу Хонина, у которого тяжелая деформация позвоночника, образовавшаяся на фоне врожденного порока развития спинного мозга.

Ему требовалась дорогая операция с установкой фиксирующей металлоконструкции, изготовленной на 3D-принтере.

Фото: Сергей Величкин

Благодаря вашим неравнодушным сердцам удалось собрать всю необходимую сумму (1.505.534 руб.) для лечения Саши:

206. 324 руб. — слушатели радио «Говорит Москва» , а еще 518.731 руб. было перечислено из средств, собранных для Андрюши Боднаря.

Родители Саши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018.