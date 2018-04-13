Под Саратовом пропал «солнечный» ребенок

В Вольске ищут пропавшего в пятницу 13-го апреля 13-летнего Кирилла Сударкина.

Поисковики группы «Лиза Алерт Саратов» сообщили об этом в своей группе в социальных сетях. Уточняется, что подросток имеет статус особенного ребенка: у Кирилла синдром Дауна. В связи с этим мальчик может быть дезориентирован.

Сообщаются особые приметы пропавшего. Рост 140 см, вес 39 кг, телосложение плотное, волосы светло-русые. На момент пропажи Кирилл был одет в синюю куртку, темно-синее трико тонкое, зеленоватую футболку, шапку с помпоном и в резиновые сапоги.

Всех, кто видел мальчика или может помочь в поисках пропавшего, просят связаться с волонтерами отряда «Лиза Алерт Саратов» по телефону: 89053850265.