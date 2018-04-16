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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 апреля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 апреля 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
11:00 — Пресс-конференция, посвященная итогам 100 дней проведения международного культурного проекта «Русские сезоны» в Италии.
11:00 — Заседание комиссии по кадровым вопросам в рамках компетенции Московской городской Думы.
12:30 — Совещание с участием министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня об итогах работы по техническому регулированию в строительстве за 2013-2017 гг.
13:00 — Пресс-конференция в формате телемоста Москва-Санкт-Петербург-Новосибирск, посвященная итогам образовательной акции «Тотальный диктант».
13:00 — Заседание комиссии Московской городской Думы по культуре и массовым коммуникациям на тему регулирования деятельности компаний, оказывающих услуги в области криптоиндустрии.
14:00 — Пресс-конференция, посвященная проектам Пушкинского музея в рамках культурного обмена между Россией и Японией.
14:00 — Заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
14:00 — Брифинг, посвященный запуску новаторского образовательного проекта «Суть вещей» в рамках комплексной программы «Музей, открытый для всех».
14:30 — Пресс-конференция, посвященная организации транспортной системы во время проведения чемпионата мира по футболу -2018.
16:00 — Заседание итоговой коллегии Минкультуры России.
Фотоматериалы:
10:00 — Пресс-тур в преддверии Дня донора в России.
11:00 — Пресс-показ выставки «Династия Мин: сияние учености».
12:00 — Спектакль «Ловушка для наследника» в театре Олега Табакова.
16:00 — Заседание итоговой коллегии министерства культуры РФ.
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