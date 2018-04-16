Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 17 апреля

08:30 — Пресс-мероприятие «Век борьбы со стихией. Век ее покорения», посвященное 100-летию со дня подписания декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем».

10:00 — 23-я Международная выставка транспортно-логистических услуг и технологий.

10:00 — Пресс-конференция «Здоровье как социальный запрос общества».

10:00 — Форум «Телеком 2018. Курс на технологическое лидерство».

11:00 — Заседание «Подготовка к докладу генпрокурора о состоянии законности и правопорядка на заседании СФ ».

11:30 — Заседание «Нормативно-правовое регулирование вопросов надзорной и контрольной деятельности в области пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей».

12:00 — Заседание комиссии МГД по экологической политике.

12:00 — Пресс-конференция «Экология в наших руках: современная проблематика переработки макулатуры».

12:00 — Брифинг В. Ресина на тему: «Как избежать фатальных ошибок при проектировании и строительстве общественных мест?».

12:00 — Брифинг М. Ломидзе на тему: «Туристические предпочтения россиян на майские праздники».

13:30 — Заседание Наблюдательного совета Сбербанка

14:00 — Круглый стол «Подорожает ли такси из-за страхования жизни пассажиров?».

14:00 — Пресс-конференция, посвященная ежегодной акции «Библионочь».

15:00 — Круглый стол «Правоприменительная практика в сфере развития малого и среднего предпринимательства».

15:00 — Круглый стол «О правовом регулировании деятельности физлиц, оказывающих отдельные виды услуг без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».

15:00 — Пресс-конференция Российских программ ММКФ.

15:30 — Семинар «Уличная торговля: от идеи до киоска».

16:00 — Семинар-совещание «Адаптивная физкультура и спорт. Проведение практических занятий и тренировок с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья».

16:00 — Открытие проекта «ARTерия» в новом корпусе Морозовской больницы.

Фотоматериалы:

09:00 — Пресс-тур «Водолазные работы по очистке дна водоемов и определению степени их загрязнения».

11:00 — Промывка памятника А. Пушкину на Пушкинской площади.

11:00 — Экскурсия «Новая жизнь „старых“ палат» по объекту культурного наследия гостиница «Дрезден».

12:00 — Пресс-тур, посвященный открытию Дней исторического и культурного наследия.

16:00 — Первый этап public-art проекта «ARTерия» в новом корпусе Морозовской детской больницы.

17:00 — Открытие выставки «Расшиты шелком, жемчугом и златом» в Музее московских стрельцов «Стрелецкие палаты».