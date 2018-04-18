Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 19 апреля

10:00 — Заседание Мособлизбиркома.

10:00 — Заседание экспертного совета по применению законодательства о рекламе и антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции при Московском УФАС России

10:30 — Круглый стол на тему «Моделирование транспортных потоков при разработке документов территориального планирования, на примере Московского региона».

11:00 — Заседание Мособлдумы.

11:00 — Пресс-завтрак, посвященный презентации проекта компании Capital Group.

11:00 — Пресс-конференция, посвященная презентации результатов ежегодного опроса женщин репродуктивного возраста «Индекс женского здоровья „Гедеон Рихтер“.

12:00 — Открытие нового здания психоневрологического диспансера №3 — филиала психиатрической клинической больницы №4 им. П. Ганнушкина.

14:00 — Заседание совета по делам инвалидов при Совете Федерации

14:00 — Пресс-конференция замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Андрея Бесштанько „Фактическое трудоустройство как главный критерий качества работы: эффективные подходы к занятости молодежи и москвичей с инвалидностью“.

14:00 — Отборочные соревнования чемпионата WorldSkills.

15:00 — Пресс-конференция, посвященная открытию летнего сезона в столичных парках.

15:00 — Открытие самой высокой в России и Европе смотровой площадки Panorama 360 в башне „Федерация-Восток“ комплекса „Москва-Сити“.

16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.

Фоторепортажи:

12:00 — Cовместные учения по силовому обеспечению спецмероприятий специального отряда быстрого реагирования Центральной оперативной таможни и поисково-спасательной станции „Крымский мост“.

14:00 — Встреча с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым в Российском экономическом университете им. Г. Плеханова.

16:00 — Брифинг с президентом Московского международного кинофестиваля Н. Михалковым

17:00 — Церемония открытия 40-го Московского международного кинофестиваля.

17:30 — XII Церемония вручения национальной премии в области боевых искусств „Золотой пояс“.