Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 19 апреля 

10:00 — Заседание Мособлизбиркома.
10:00 — Заседание экспертного совета по применению законодательства о рекламе и антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции при Московском УФАС России.
10:00 — Заседание обновленного совета руководителей фракций «Единой России».
10:30 — Круглый стол на тему «Моделирование транспортных потоков при разработке документов территориального планирования, на примере Московского региона».
11:00 — Заседание Мособлдумы.
11:00 — Пресс-завтрак, посвященный презентации проекта компании Capital Group.
11:00 — Пресс-конференция, посвященная презентации результатов ежегодного опроса женщин репродуктивного возраста «Индекс женского здоровья „Гедеон Рихтер“.
12:00 — Открытие нового здания психоневрологического диспансера №3 — филиала психиатрической клинической больницы №4 им. П. Ганнушкина.
14:00 — Заседание совета по делам инвалидов при Совете Федерации.
14:00 — Пресс-конференция замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Андрея Бесштанько „Фактическое трудоустройство как главный критерий качества работы: эффективные подходы к занятости молодежи и москвичей с инвалидностью“.
14:00 — Отборочные соревнования чемпионата WorldSkills.
15:00 — Пресс-конференция, посвященная открытию летнего сезона в столичных парках.
15:00 — Открытие самой высокой в России и Европе смотровой площадки Panorama 360 в башне „Федерация-Восток“ комплекса „Москва-Сити“.
16:00 — Заседание Мосгоризбиркома.
Фоторепортажи:
12:00 — Cовместные учения по силовому обеспечению спецмероприятий специального отряда быстрого реагирования Центральной оперативной таможни и поисково-спасательной станции „Крымский мост“.
14:00 — Встреча с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым в Российском экономическом университете им. Г. Плеханова.
16:00 — Брифинг с президентом Московского международного кинофестиваля Н. Михалковым.
17:00 — Церемония открытия 40-го Московского международного кинофестиваля.
17:30 — XII Церемония вручения национальной премии в области боевых искусств „Золотой пояс“.