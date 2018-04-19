Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 20 апреля

00:00 — Промывка памятника князю Владимиру Великому.

11:00 — Заседание Совета Федерации на тему: «Меры по совершенствованию правового регулирования социального обеспечения сотрудников ФСИН и ФССП».

12:00 — Пресс-конференция на тему: „Зацепиться за жизнь: Как остановить смерти подростков-зацеперов?“.

12:30 — Заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при ФАС России

13:30 — Заседание комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Фоторепортажи:

00:00 — Промывка памятника князю Владимиру Великому.

09:00 — Акция по безвозмездной сдаче крови, приуроченная к Национальному дню донора.

09:15 — Старт ярмарочного сезона.

15:00 — Экскурсия „Усадьба Васильчиковой и Шахматный клуб“, посвященная истории и современности старинного особняка в центре Москвы.

15:45 — Выставочный матч Вячеслава Фетисова на арене „ВТБ Ледовый дворец“.

19:30 — Открытие выставки „Джинсы — как культ“ в Гранатном дворе.