Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 20 апреля 

00:00 — Промывка памятника князю Владимиру Великому.
11:00 — Заседание Совета Федерации на тему: «Меры по совершенствованию правового регулирования социального обеспечения сотрудников ФСИН и ФССП».
11:00 — Пресс-конференция «К 100-летию киностудии „Ленфильм“.
11:00 — Пресс-конференция главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
12:00 — Пресс-конференция на тему: „Зацепиться за жизнь: Как остановить смерти подростков-зацеперов?“.
12:30 — Заседание Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при ФАС России.
13:30 — Заседание комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.
14:00 — Пресс-конференция руководителя Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбы, приуроченная к Национальному дню донора крови.
Фоторепортажи:
00:00 — Промывка памятника князю Владимиру Великому.
09:00 — Акция по безвозмездной сдаче крови, приуроченная к Национальному дню донора.
09:15 — Старт ярмарочного сезона.
14:30 — Оглашение приговора полковнику Следственного Комитета РФ М. Максименко в Мосгорсуде.
15:00 — Экскурсия „Усадьба Васильчиковой и Шахматный клуб“, посвященная истории и современности старинного особняка в центре Москвы.
15:45 — Выставочный матч Вячеслава Фетисова на арене „ВТБ Ледовый дворец“.
19:30 — Открытие выставки „Джинсы — как культ“ в Гранатном дворе.