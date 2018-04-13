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Юные читатели из Хорошевки познакомились с детским писателем Натальей Игнатенко
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Юные читатели из Хорошевки познакомились с детским писателем Натальей Игнатенко 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В детской библиотеке № 43 (Культурном центре им. Драгунского) состоялась встреча с детским писателем Натальей Игнатенко, членом Союза писателей Белоруссии и России. Об этом сообщила директор КЦ Татьяна Денисова.
— Вместе с Натальей Игнатенко ребята смогли послушать историю про «Варю и Дубовенка», посостязаться в знании «литературной географии», принять участие в увлекательной викторине и получить подарок от автора, — пояснила Денисова.
Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)
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