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«Объединить человека и природу»: яркие женские портреты, которые снял фотограф из Архангельска
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«Объединить человека и природу»: яркие женские портреты, которые снял фотограф из Архангельска 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Над серией снимков «Времена года» фотохудожник родом из Архангельска Михаил Шестаков работает уже год. За это время он представил своих моделей в весенних, летних, осенних и зимних образах. Затянувшаяся серость пейзажей за окном заставила вновь вернуться к весенним ярким портретам. Сейчас в серии всего 8 работ, северных красавиц на них пока нет, но, возможно, появятся в будущем, не исключает Михаил.
Winter... md @snatarius. hair @vodyanika. bijouterie @miller_dichroic.. #winter #artphoto #winterishere #winteriscoming Публикация от Mikhail Shestakov (@mishest) 29 Дек 2017 в 2:25 PST  Изначально идеи объединять девушек и природу у него не было — вместе с подругой-парикмахером просто затеяли съемку, на которой девушки показывали свои нестандартные причёски с яркими разноцветными прядями.
Весенние настроения 🌺✨... Радость, солнце, бэкстейджи и совместные фото^^. Спасибо Ульяне (@headshot_hair_), что была с нами!) 🙏. И студии Катанада (@katanada_studio) за их волшебные авторские кольца. 💍✨. Ну и Даше (@orekhovad), конечно, за вдохновение 💥. color hair by @tati_khladkova.... #spring #flowers #laugh #motivation #colorhair #bluehair #muse #весна #naturalbeauty #inspiration #mishest #backstage Публикация от Mikhail Shestakov (@mishest) 4 Апр 2018 в 3:07 PDT  — Мы накупили цветов, отсняли всё, посмотрели и поняли, что это не просто портреты — это именно ощущение времен года: девушка-весна, девушка-лето. Так и пошло, — поделился Михаил Шестаков.
Публикация от Mikhail Shestakov (@mishest) 13 Июл 2017 в 4:23 PDT  Сейчас в его планах — отснять еще четыре сезона, а позже — оформить и показать всю серию на выставке. — Спешки у меня нет, и мне очень нравится этими портретами заниматься. Вдохновение черпаю от собственных ассоциаций с тем или иным временем года, из природы. У нас нет задачи иллюстрировать конкретные месяцы — на уровне ощущений хочется объединить человека и природу — смешать их вместе в одном снимке. Времена года разные, как и люди, но все они — часть одного целого, — замечает Михаил.
Осень.. Совместно со студией @vmesto_studio Hair by @vodyanika. #bright #autumn #muse Публикация от Mikhail Shestakov (@mishest) 8 Ноя 2017 в 3:15 PST  Фотохудожник Михаил Шестаков уже больше семи лет занимается фотографией в Санкт-Петербурге, хотя первые пробы делал в родном Архангельске. О своем пути в фотоискусстве Михаил рассказал нам в августе 2017 года. Тогда он представлял в Архангельске выставку серии портретов «Музы». Источником вдохновения для этих портретов также стала для Шестакова естественная природная красота женщины.
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