Вышел новый трейлер «Суперсемейки 2»

В Интернете наконец-то появился новый трейлер «Суперсемейки 2». Бывает, что все складывается вовсе не так, как ты предполагал: приходится сидеть с детьми, решать математику и выискивать своего невидимого ребенка с помощью печенья. Именно это и ждет Мистера Исключительного, и это уж посложнее супергеройской работы.

Но кроме домашнего быта семьи Парр, на этот раз нам показали еще и нового злодея, из-за которого семье и придется достать из шкафа свои супергеройские костюмы.

«Суперсемейка 2» выйдет на экраны 14 июня.

Источник: iVideos

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