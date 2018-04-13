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Вышел новый трейлер «Суперсемейки 2»
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Вышел новый трейлер «Суперсемейки 2» 

Tlum.ru 48 минут назад
Фото: Tlum.ru
В Интернете наконец-то появился новый трейлер «Суперсемейки 2». Бывает, что все складывается вовсе не так, как ты предполагал: приходится сидеть с детьми, решать математику и выискивать своего невидимого ребенка с помощью печенья. Именно это и ждет Мистера Исключительного, и это уж посложнее супергеройской работы.
Но кроме домашнего быта семьи Парр, на этот раз нам показали еще и нового злодея, из-за которого семье и придется достать из шкафа свои супергеройские костюмы.
«Суперсемейка 2» выйдет на экраны 14 июня.
Источник: iVideos
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