Посиделки в русских народных традициях устроили на Соколе

В филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» в рамках празднования Пасхи прошло мероприятие «Светлый праздник Пасха». Как уточнили организаторы, программу разделили на два блока.

— Сначала силами участников театрального кружка «Новый образ» была представлена инсценировка в виде посиделок в русских народных традициях. А после этого все присутствующие были приглашены на кулинарный конкурс с пирогами, приготовленными жителями района, — объяснил представитель ЦСО.

По итогам конкурса победители и все принявшие участие получили призы и подарки, а также обменялись любимыми рецептами. (ео)