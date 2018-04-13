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Посиделки в русских народных традициях устроили на Соколе
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Посиделки в русских народных традициях устроили на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В филиале «Сокол» ГБУ ТЦСО «Беговой» в рамках празднования Пасхи прошло мероприятие «Светлый праздник Пасха». Как уточнили организаторы, программу разделили на два блока.
— Сначала силами участников театрального кружка «Новый образ» была представлена инсценировка в виде посиделок в русских народных традициях. А после этого все присутствующие были приглашены на кулинарный конкурс с пирогами, приготовленными жителями района, — объяснил представитель ЦСО.
По итогам конкурса победители и все принявшие участие получили призы и подарки, а также обменялись любимыми рецептами. (ео)
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