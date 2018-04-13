В библиотеке на Маршала Конева отметили День космонавтики 

В библиотеке № 246 района Щукино 12 апреля прошло литературно-музыкальное мероприятие «На космических орбитах», посвященное Всемирному дню авиации и космонавтики.
— На мероприятии речь шла об исторических событиях, связанных с полетом Юрия Гагарина в космос. Гости приняли участие в викторине «Звездный путь», был продемонстрирован документальный фильм из серии «Чудеса вселенной». Прозвучало много стихов и песен советских авторов о событиях тех лет в исполнении солистов клуба мастеров Дома романса, — сообщили сотрудники библиотеки.
Напомним, библиотека № 246 находится по адресу: ул. Маршала Конева, д. 16. (ео)