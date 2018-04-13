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Молодые парламентарии Рязановского провели презентацию
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Молодые парламентарии Рязановского провели презентацию 

Префектура ТиНАО города Москвы 42 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальная страница молодежной палаты поселения Рязановское в социальных сетях
Молодые парламентарии Рязановского провели презентацию. Фото: официальная страница молодежной палаты поселения Рязановское в социальных сетях
Члены Молодежной палаты совместно с Домом культуры «Десна» 11 апреля провели ряд культурных мероприятий для жителей поселения Рязановское.
— Парламентарии организовали показ художественного российского фильма «Движение вверх». На мероприятии присутствовало около 30 человек. Перед началом картины активисты рассказали зрителям о том, как изменилась жизнь людей с появлением интернета. Свое выступление ребята сделали более ярким и красочным с помощью презентации, — рассказала представитель администрации Елена Зайцева.
Она отметила, что данные культурные мероприятия прошли в рамках сетевого проекта «Движок».
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