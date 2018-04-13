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Тематическую встречу проведут в библиотеке Мосрентгена
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Тематическую встречу проведут в библиотеке Мосрентгена 

Префектура ТиНАО города Москвы 42 минуты назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники библиотеки №257 поселения Мосрентген планирует провести встречу, приуроченную к празднованию 1 Мая. Мероприятие состоится 29 апреля.
— В первую очередь коллектив учреждения предоставит гостям возможность познакомиться с тематической литературой, посвященной истории известного праздника. Участники встречи узнают, каким образом он зародился в Соединенных Штатах Америки. Гости библиотеки сравнят, как отмечали эту дату в советское время, с тем, каким образом проводят 1 Мая в современной России, — рассказала Елена Волколупова, заведующая культурным учреждением. — Кроме того, приятным дополнением к мероприятию станет мастер-класс «Весенние цветы».
Добавим, что 21 апреля в библиотеке состоится еще одна увлекательная встреча под названием «Библиосумерки».
Адрес учреждения: поселение Мосрентген, дом №19.
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