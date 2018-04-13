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Конкурс рисунков ко Дню космонавтики провели в Выхине-Жулебине
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Конкурс рисунков ко Дню космонавтики провели в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В пятой группе дошкольного учреждения № 1 школы № 1935 района Выхино-Жулебино прошло досуговое мероприятие «Мы в космосе».
«Пройдя подготовку в космонавты, воспитанники сели в ракету и полетели в космос. Кроме того, дети ознакомились с презентацией «Космонавты в космосе», прослушали стихи, отгадали загадки. Ребята с большим интересом посмотрели мультфильм про планеты и звуки из космоса, а также учились конструировать ракеты. В завершение воспитанники приняли участие в конкурсе рисунков, посвященному Дню космонавтики», — сообщается на сайте учреждения.
Напомним, что День космонавтики отмечается ежегодно 12 апреля. (вт)
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