Вселенная CLAMP: аниме-экранизации ключевых произведений

«Чобиты», «Сакура — собирательница карт» и другие важные произведения знаменитого коллектива.

Создание манги — процесс непростой: автору необходимо не только придумывать интересные истории, но и хорошо рисовать. Кроме того, делать это приходится быстро, так как обычно главы выпускают каждую неделю. В одиночку мангака не справляется с таким объёмом работы, поэтому нанимает ассистентов, помогающих ему рисовать. Тем не менее, слава и популярность в таких случаях достаются только одному человеку. Простой пример — «Наруто». Масаси Кисимото рисовал мангу о ниндзя не в одиночку, но ассоциируют её обычно исключительно с ним.

Но бывают и исключения — например, японский коллектив CLAMP. В его состав входят четыре женщины: за сценарий отвечает Нанасэ Окава, а в роли иллюстраторов — Мокона Апапа, Цубаки Нэкой и Сацуки Игараси. И всех их воспринимают как одного «автора»: их манга — это именно «работа от CLAMP», а не чей-то единоличный проект.

Но коллектив прославился не только этим: на протяжении многих лет CLAMP остаются одними из наиболее востребованных и популярных авторов манги. Одна из причин такой популярности — разнообразие жанров, в котором каждый может найти что-то для себя. Вне зависимости от того, наивная ли это история про девочек-волшебниц или серьёзное произведение в жанре мистика, работы CLAMP всегда узнаваемы.

Впрочем, познакомиться со стилем коллектива можно не только благодаря манге, но и аниме. Многие экранизации их работ заслуженно считаются культовыми и занимают высокие позиции в рейтингах на различных сайтах. Разберёмся, как начался творческий путь CLAMP и какие аниме стоит посмотреть, если вы хотите иметь представление о фирменном стиле коллектива, но не любите читать мангу.

Многие подростки мечтают о том, чтобы в будущем зарабатывать на жизнь своим хобби. С CLAMP была та же история: они начали рисовать фанатскую мангу (додзинси) ещё в старших классах. Их связывало не только общее увлечение, но и дружба, но тогда девушки даже не предполагали, что им суждено вписать свои имена в историю манги, а просто занимались тем, что им нравится.

Несмотря на то, что мангаки начали свою деятельность в середине 80-х, официально творческий коллектив был основан только в 1989 году. В состав CLAMP изначально входили 11 человек (не считая приглашённых авторов), но большинство из них довольно быстро покинуло группу.

Сацуки Игараси, Цубаки Нэкой, Нанасэ Окава, Мокона Апапа

В 1989 году девушки перебрались из Киото в Токио, где и начали работу над своей первой официальной мангой RG Veda. Жить им пришлось в не самых комфортных условиях: шесть человек делили квартиру, предназначенную для двоих. У каждой был свой стол — этим личное пространство и заканчивалось, даже спать было негде. Веры в успех и в свои силы будущим звёздам это не прибавляло.

Молодым талантам помогла поверить в себя Мото Хагио (мангака, заложившая основы сёздё-манги, а также сёнэн-ая), которой они восхищались: она поддержала их, поделилась опытом, дала некоторые советы. Сами CLAMP до сих пор очень сдержаны в оценке своих достижений и не хвастаются статусом профессиональных мангак, даже несмотря на успешные продажи работ и признание читателей.

Сейчас CLAMP — настоящие профессионалы своего дела. Творческий процесс давно отлажен: девушки работают каждый день примерно с одиннадцати утра до полуночи, отдыхая всего несколько дней в две недели. Кроме того, они всё делают сами, не привлекая ассистентов: Нанасэ пишет сценарий, потом Мокона рисует скетчи персонажей, а после они всё обсуждают и генерируют идеи.

Но полное взаимопонимание пришло не сразу, в начале карьеры у девушек часто возникали разногласия. Например, Нанасэ Окава не говорила другим участникам коллектива, как сложатся судьбы героев, потому что знала, насколько эмоционально отреагируют её коллеги. Это привело к тому, что Мокона не захотела рисовать смерть одного из персонажей в манге «Токио Вавилон», из-за чего пришлось даже временно приостановить выпуск глав.

Как и в любом творческом коллективе, в CLAMP бывает так, что видение одной и той же истории у авторов не совпадает, ведь они и сами очень разные. У всех мангак есть своё хобби: Нанасэ любит кино, особенно хорроры, Мокона шьёт кимоно, Сацуки играет в видеоигры (одной из любимых называет Shin Megami Tensei 2), а Цубаки нравятся фигурки медведей. И это идёт на пользу коллективу: каждая из участниц приносит в работу что-то своё.

Такой подход к работе не мог не найти отражение в произведениях авторов — вне зависимости от жанра, они всегда узнаваемы, равно как и их экранизации. Вспомним самые известные.

Лучшие произведения для детей характерны тем, что их можно смотреть в любом возрасте. И у CLAMP такая работа есть: как манга, так и аниме «Сакура — собирательница карт» считаются классикой.

В жанре махо-сёдзе (истории про девочек-волшебниц) очень трудно создать уникальную и неповторимую историю, выделяющуюся на фоне бесчисленных клонов «Сэйлор Мун». Но «Сакура» даже не копирует, а задаёт тренды. Работа собрала в себе всё лучшее, что есть в жанре, но при этом расширила его границы.

История повествует о десятилетней Сакуре, которая нашла и случайно открыла волшебную книгу — из той сразу же разлетелись магические карты. Каждая из них соответствовала определенному явлению, в честь чего и получила своё название: например, Тень (Shadow), Дождь (Rain) и так далее. Теперь Сакура должна найти их и вернуть на место. Помогает ей в этом забавный хранитель — похожий на маленького зверька Кэро-тян.

Как и в любом классическом махо-сёдзё, в каждой серии «Сакуры» — отдельная история сражения за одну или несколько карт. Но есть здесь и основная сюжетная линия, при чём такая, что интерес сохраняется до самого финала.

Нередко в экранизациях манги концовку оставляют открытой. Причины могут быть разные: может манга ещё не закончилась, а может экранизация оказалась финансово не выгодной, так что её решили не продолжать. Но насчёт «Сакуры» можно не волноваться: в последних сериях авторы раскрывают все тайны и дают ответы на вопросы (с некоторыми отличиями от манги). Правда, итог романтической линии так и не подводят — для этого придётся посмотреть второй полнометражный фильм.

Для махо-сёдзё аниме получилось почти идеальным: нескучная повседневность, красочно оформленная стильными костюмами, милыми предметами быта, вкусно нарисованной едой (всё в узнаваемом стиле CLAMP) c разнообразными и динамичными сражениями смотрится на одном дыхании.

CLAMP всегда уделяют много времени оформлению, решают, на чём лучше сделать акцент, чтобы подчеркнуть атмосферу произведения. В «Сакуре» выбор пал на цветы. Художницы рассказывали, что им ещё никогда не приходилось рисовать так много растений в одном произведении. Даже имена у персонажей говорящие: Сакура, Надэсико («гвоздика» на японском).

Но на этом визуальные особенности не закончились: мангаки посчитали очень скучным, что в обычных махо-сёдзё у главной героини один и тот же наряд, поэтому их Сакура каждый раз облачается во что-то новое. И даже здесь есть небольшая деталь, отличающая «Сакуру» от других произведений жанра: смена костюмов не связана с магией, как это обычно бывает — их для девочки шьёт подруга.

Как уже было сказано, по факту «Сакура» — детское аниме, но сделанное так, что его интересно смотреть в любом возрасте. Тут и позитивный саундтрек, и внимание к деталям, и отличный сюжет. Разве что серий целых 70 серий — кто-то может посчитать это за недостаток. Но если вы уже отсмотрели все эпизоды с полнометражками и хотите ещё — обратите внимание на «Детективы академии Кламп» и «Кобато», в которых авторы используют похожие приёмы

Ну а для тех, кто соскучился именно по Сакуре и её друзьям, сейчас выходит продолжение манги и аниме: «Сакура — собирательница карт: чистая глава» — последняя на данный момент работа CLAMP. И хотя авторы вернулись к истории спустя много лет, новые главы и серии выглядят не хуже старых: атмосфера ничуть не изменилась. Конечно, стиль из 90-х в аниме уже не вернётся, но не все считают это минусом.

Представители жанра «этти» славятся своей бессмысленностью: непристойные ракурсы, бесконечные «панцушоты», глупые шутки, клише и сюжет «для галочки». По сути, это примитивные эротические комедии, которые десятками выходят каждый год и сразу же забываются. Но CLAMP решили пойти против правил и изменить поднадоевшую всем формулу

«Чобиты» — это романтическая комедия для взрослых, сохранившая атмосферу и даже некоторую наивность «Сакуры». От жанра «этти» остались в основном шутки, но по большому счёту ничего вульгарного в аниме нет.

Сюжет рассказывает о человекоподобных роботах, созданных для помощи людям — «персокомах». Главный герой Хидэки находит одного такого на помойке: на вид тот ничем не отличается от миловидной девушки. Он называет её Чии (потому что это единственное слово, которое она произносит) и оставляет себе.

В дальнейшем Хидэки пытается выяснить её происхождение: Чии — очень дорогая модель, а такие на свалке обычно не валяются. Поискам ответа на этот вопрос и посвящён сюжет «Чобитов». Скучать в процессе не придётся: герои попадают во множество нелепых ситуаций, ведь Чии многое не понимает в устройстве нашего мира, а потому не всегда адекватно реагирует на то, что происходит вокруг.

Тема нестандартной любви часто встречается в произведениях CLAMP — в этот раз речь про чувства между человеком и роботом. Причем раскрывают тему настолько трогательно и невинно, что «Чобиты» легко дадут фору другим лав-стори. Это ещё одна характерная черта коллектива — показывать возвышенно самые разные отношения, причём с долей той наивности, которой порой не хватает в реальной жизни.

CLAMP создали универсальное произведение, которое может прийтись по вкусу разным людям. Это и прекрасная романтическая история, и действительно смешная комедия, и уютная повседневность. При этом фансервис и бытовые моменты идут не в ущерб сюжету: аниме хочется досмотреть до конца, чтобы узнать все тайны. Конечно, в манге эта история рассказана немного по-другому, но всё же экранизация получилась качественной и достойной внимания.

Кардинальная смена жанров — одна из ключевых особенностей творчества CLAMP. Поэтому даже если «Сакура» или «Чобиты» вам не понравились, совсем отчаиваться не стоит. Тем, кому интересны более серьёзные произведения, стоит обратить внимание на сериал Х, в котором переплетаются драма и мистика. X считается продолжением «Токио Вавилон» (здесь присутствуют общие персонажи), но в целом его можно смотреть и отдельно.

В произведении рассказывается о двух группах людей: одна должна уничтожить Землю во время грядущего Апокалипсиса, другая — защитить. Главный герой Камуй должен сделать выбор, к кому присоединиться: от его решения зависят судьбы других.

Главное достоинство сериала — персонажи: их очень много, все совершенно разные, но раскрыт практически каждый, причём за небольшое количество эпизодов, что редкость. Мангаки проявили фантазию, придумывая героев: от женщины-католика, работающей в увеселительном заведении до девочки, которая видит пса-призрака. Визуальная составляющая тоже на высоте: выразительный стиль CLAMP, подчеркивающий характер каждого персонажа, аккуратно перенесли и в аниме-экранизацию.

Повествование получилось очень мрачным: здесь и смерти персонажей, и давящая атмосфера, и тема судьбы, злого рока. Определённо не для тех, кто ждёт от CLAMP очередной «Сакуры». К сожалению, впечатление может подпортить тот факт, что многое в аниме не объяснено, остаются сюжетные дыры и нераскрытые тайны. Однако по-другому и быть не могло, так как манга не закончена: CLAMP приостановили её выпуск из-за разногласий с издательством.

Помимо сериала можно посмотреть полнометражку, рассказывающую о тех же самых событиях немного иначе. Но она еще сильнее отошла от оригинала по сюжету. Кроме того, в фильме почти не раскрываются характеры большинства персонажей. Сериал в данном случае будет наилучшим вариантом познакомиться со стилем CLAMP, который они используют в серьёзных произведениях.

«Хроника крыльев» считается одной из самых значимых работ в творчестве CLAMP. Именно в ней они сделали ход, благодаря которому созданные мангаками миры называют «Вселенной CLAMP». Авторы и раньше использовали этот приём: одни и те же герои появлялись в нескольких произведениях коллектива. Однако это не было основной фишкой.

«Хроника крыльев» — это кроссовер с большинством предыдущих произведений: даже персонажи взяты из «Сакуры» — Сакура и Шаоран имеют те же имена и схожую внешность, но живут совсем в другом мире. А ещё произведение тесно связаны с параллельно выходящим «Триплексоголиком», о котором пойдёт речь позже.

Сюжет начинается с того, что девушка Сакура теряет душу — та материализуется в виде перьев, разлетевшихся по разным мирам. Героиня пытается собрать их вместе, а помогает ей группа почти случайных людей, у каждого из которых есть свои причины для этого. Вместе они путешествуют, чтобы найти кусочки души и воспоминаний Сакуры.

«Хроника крыльев» уникальна тем, что герои, собирающие перья Сакуры, встречают воплощения персонажей из большинства других работ CLAMP. Чем больше произведений CLAMP человек читал или смотрел до этого, тем интереснее ему будет «Хроника крыльев». Впрочем, порядок может быть и обратный: если запомнился какой-то персонаж, появившийся в истории на пару серий, то можно посмотреть с ним отдельное аниме.

Особого внимания достойны волшебные чёрно-белые создания по имени Мокона, ставшие символом CLAMP. Они уже появлялись в ранних произведениях коллектива, но не говорили на человеческом языке. В «Хронике крыльев» их можно воспринимать как полноценных героев. Мокона белого цвета присоединяется к группе путешественников и становится главным источником юмора в сериале.

К сожалению, «Хронику крыльев» выделяет ещё одна особенность — это единственный случай в истории CLAMP, когда экранизация совершенно не удалась. Из манги вырезали все хоть немного жестокие моменты, лишив историю динамичности. У «Хроники» вышло два сезона, около 50 эпизодов, только смотреть их неимоверно скучно: абсолютно поверхностные персонажи, затянутые серии, в которых ничего происходит, упрощённый стиль рисунка. Создаётся впечатление, что это не работа CLAMP, а детский посредственный мультфильм.

Продержаться до конца сериала можно только благодаря большой любви к творчеству коллектива, а также атмосферной и эпической фоновой музыке Юки Кадзюиры, которая тянет на себе весь сериал.

Зато после мучений двумя сезонами «Хроник Крыльев» фанатов ждёт настоящий подарок: кровавая и серьёзная OVA, в которой наконец раскрывают некоторые тайны сюжета — просто как небо и земля, если сравнивать с сериалом. Герои переживают нешуточные испытания и лишения — за них действительно волнуешься при просмотре.

Причина таких изменений очевидна: за «Хроники» взялась другая студия — Production I. G, известная такими аниме как Ghost in the Shell, FLCL, Shingeki no Kyojin и Psycho-Pass. Она справилась с экранизацией в разы лучше, чем BeeTrain (одна из самых популярных работ — Noir), в сторону которой не кинул камень только ленивый поклонник CLAMP.

«Триплексоголику» (он же xxxHolic) с экранизацией повезло значительно больше: перед зрителями взрослое и захватывающее произведение, среди жанров которого — мистика, комедия, драма.

Загадочная ведьма Юко владеет магазином, где исполняют желания. Разумеется, всё не так просто: если хочешь получить что-то, то должен заплатить чем-то соответствующим. В магазин однажды приходит паренёк по имени Ватануки, где и остается помогать в качестве платы за своё желание.

В большинстве серий «Триплексоголика» завершённый сюжет, это мрачные зарисовки о людских пороках и желаниях. В произведении много психологизма: Юко — настоящий специалист в тонкостях человеческих душ.

Сериал выделяется на фоне других аниме тем, что истории в нём не банальны, а темы, хоть и поднимаемые порой в комедийной форме, — серьёзны. Кроме того, CLAMP обыгрывают и японскую мифологию, откуда взято множество персонажей. Хотя за пределами Японии такой ход смогут оценить не все.

Что касается визуальной составляющей, то здесь «Триплексоголик» скромнее остальных работ — те же персонажи нарисованы слегка примитивно. Зато есть другая отличная визуальная фишка — главная героиня носит разнообразные кимоно и готические платья, которые точно не оставят поклонников стиля равнодушными. В качестве своеобразного бонуса к образу, мангаки подарили ей свою любовь к выпивке.

«Триплексоголик» заслуженно считается одним из лучших сериалов по манге CLAMP. Но есть и недостаток: сведённый к минимуму кроссовер с «Хроникой крыльев». Если обе манги практически необходимо читать вместе, то при просмотре аниме можно и не догадаться, насколько связаны эти произведения. Поэтому фанатам CLAMP в этом случае определённо стоит обратиться к оригиналу.

Впрочем, та часть сюжета, которую затронули в аниме, отлично воспринимается и без связи с «Хроникой Крыльев» — с сериала можно смело начинать знакомство с творчеством CLAMP. Кроме того, первым можно посмотреть более мрачный полнометражный фильм, в котором сконцентрированы все достоинства «Триплексоголика», а уж потом приниматься за остальное.

Популярность CLAMP вполне заслужена: редко какие авторы умеют так ловко менять жанры, при этом оставаясь верными своему стилю. В их произведениях каждый сумеет найти что-то для себя: тут и мистика, и романтика, и тема человеческих чувств и пороков, и юмор, конечно же. А ещё нельзя забывать про общую вселенную и любовь ко всяким визуальным мелочам — это тоже важно.

И CLAMP действительно могут найти ключик к любому сердцу. Главное — выбрать для себя подходящую работу. Благо, в них недостатка нет.

