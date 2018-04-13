Сколько раз мог погибнуть актер Александр Абдулов

Десять лет назад ушел из жизни знаменитый актер Александр Абдулов. Его ранняя кончина в 54 года шокировала многих. Но мало кто догадывается, что на самом деле жизнь артиста могла оборваться гораздо раньше. Он не раз оказывался перед лицом смерти.

Нож в висок и девушка с серной кислотой

В первый раз это случилось еще в детстве. Во время игры приятель швырнул в Сашу ножик. Еще пара миллиметров — и острое лезвие угодило бы мальчику в висок. Но пронесло…

Прошли годы. Абдулов уже был популярным актером. Однажды, отыграв в очередном спектакле и подойдя к своей машине, артист увидел, что рядом стоит какая-то незнакомая девушка. Он привык, что его преследуют поклонницы, потому поначалу почти не обратил на незнакомку внимания. Но что-то его насторожило… Внезапно девица с криком: «Так не доставайся же ты никому!» плеснула в Абдулова какой-то жидкостью. Позднее выяснилось, что это была серная кислота. Но актер был начеку. Он успел уклониться и скрылся за соседним автомобилем…

Маньяк с топором и разбившийся самолет

В другой раз какой-то неадекватный субъект набросился на Александра с топором. Но и тут ему удалось спастись… Однако его близким и друзьям надолго запомнилась следующая история.

Однажды, еще в советскую эпоху, Абдулов должен был лететь самолетом из Москвы на съемки в Ленинград. Погода выдалась нелетная, и рейс запаздывал. Актер обратился к сотрудникам аэропорта с просьбой дать ему улететь более ранним рейсом. Но ему ответили, что мест нет: был праздник, 7 ноября, все забито… Он уже сидел в салоне своего опаздывающего самолета, как вдруг появилась стюардесса и сказала, что он может полететь другим рейсом, который отправляется на полчаса раньше. Конечно, Александр Гаврилович воспользовался этой возможностью. Полет прошел без эксцессов. И только добравшись до места, актер узнал, что тот лайнер, на котором он должен был лететь изначально, потерпел крушение. Абдулова этот случай так поразил, что он не только сохранил билет на тот самый «смертельный» рейс, но даже поместил в рамку под стекло и повесил на стену в своей квартире.

Сыгравший смерть

Казалось бы, человек, которого так хранит судьба, должен жить долго. Но недаром есть поговорка: «Кому суждено сгореть, тот не утонет».