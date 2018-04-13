Сеты, сцена, саунд: Где и кого нужно слушать, чтобы не сдохнуть в сельской глуши (по версии DJ Shaker)

Вместе с нашим экспертом мы выяснили, что в общем счёте в Калининграде нет даже пяти мест, где в любое время можно услышать качественные музыкальные сеты. У нас вообще нет мест с качественной реализацией звука. Основная проблема калининградских сейшенов в том, что они хорошо реализуют «мишуру», но забивают на звук. Нужно делать наоборот, и пример тому — знаменитые тусовочные столицы.

Enjoy Underground

Напоминаем о творческом музыкальном объединении, создающем уникальные и масштабные вечеринки наподобие элитарных московских встреч в техно-ракурсе с периодичностью раз в месяц. Авторы и кураторы проекта привозят зарубежных и отечественных диджеев, связанных с минимал-техно и электронной музыкой. Последняя вечеринка состоялась в феврале в Виски-баре, хедлайнером которой был московский DJ Cancelled, а также DJ Topper из Берлина. Первый, на заметку, знаменит не только своими сетами, но и тем, что делает пати в «Газгольдере» (отечественная звукозаписывающая компания, клуб, в общем, прекрасное место). Второй, Topper, — резидент в берлинском Club der Visionaere. Кто бы что не говорил и как бы не пытался приблизиться к идеалу, но лучшие техно-клубы располагаются именно в Берлине. Club der Visionaere находится на берегу канала реки Шпрее, и помимо участия в шумных вайбах, там можно неплохо провести время, потягивая пинту пива в жаркий летний день. Авторы проекта Enjoy Underground сосредоточенно и ответственно подходят к организации вечеринок, следовательно, такой временной разброс между сэйшенами оправдывается умопомрачительным выхлопом. Грядущая вечеринка намечена на 20 апреля, которая пройдёт в ArtCluster., — На самом деле, от места проведения мероприятия мало что зависит, так как главное в этом деле — звук. Была вечеринка на крыше отеля «Русь», также в кафе «Заря» парочка ещё до их ребрендинга, года 2-3 назад, на корабле устраивали пати. Наша аудитория — это красивые люди. Хотя и без молодых хипстеров тоже не обходится. И это хорошо, что они потихоньку вливаются в калининградские тусовки нашего формата., ПодвалЪ (Литовский вал, 62), — То самое место, о котором знают, благодаря сарафанному радио, и то, точная информация не до всех доходит. Я акцентирую внимание на клубе, которым занимается мой хороший друг — Миша Студнев. Он делает не так часто привозы диджеев из Москвы, к примеру, пару недель назад он привозил DJ Sickdisco, хорошо известного столичным любителям вечеринок. Совсем скоро там ожидается один из известнейших дуэтов Foehn & Jerome, так что вкус и качество подготовки Студнева стоит самой высокой оценки. ПодвалЪ похож на берлинский клуб, с обшарпанными стенами, со странными телодвижениями тамошних визитёров, как будто с неизвестной нам планеты. Первые минуты на это можно в недоумение таращиться, но главное — быстренько привыкнуть и влиться в атмосферу. Просто так в ПодвалЪ не попадёшь. Необходимо иметь номер телефона, по которому тебя пустят по предварительному звонку. Процентов 80 электронной музыки в Калининграде играется исключительно на виниле, и у Студнева это правило работает на все 100%., ,

Клуб Kaliningrad City Jazz (Проспект Мира, 33)

Увесистая доля отменных вечеринок в KCJ стоит за руководством Олега Веселова . Помимо концертов молодых и максимально олдскульных коллективов, Олег организует отличный движ. — Отмечу привоз коллектива Push&Pull, который играл предисковый музон. Было видно, что находившиеся там люди праздновали полноту жизни. Публика в клубе соответствует формату вечеринок: всё на веселе, отсутствует дурацкий фейсконтроль, а звук — отличный. Да, это место порой ругают за духоту или до костей ощутимый бас, но следует помнить, что, в первую очередь, — это площадка для живого, импровизированного и порой неидеального звука. И хотя пространство клуба не отрабатывает на все 100%, чтобы послушать живую музыку без басов в коленках, расслабиться, недорого и вкусно закусить — стоит спускаться в KCJ.

В наших клубах зависать с пятницы по понедельник невозможно, хотя к этому стремятся руководители музыкальных проектов и арт-площадок Калининграда. Абсолютная неправда, что вот со дня на день андеграунд сойдёт на нет, и мы останемся в окружении таких «школьных» клубов, как 5420 или Ping Ponger, благослови их Господь Бог. Перечисленные заведения и оставшиеся в стороне отрабатывают свою площадь и количество разбитых стаканов, но без претензий на звание «андеграунд»., Ниже Денис даёт рекомендации заведениям, претендующим на указанное звание, чтобы они упустили свои планы на завтрашнюю организацию декора и сконцентрировались на главном — на качестве и выхлопе.,

Андрей Гага. Забивал вместе со своей командой весь клуб «Матрицы» в её золотые и живучие годы. Собирал примерно по 1000 человек за вечер, направление r’n’b, только модернизированное под сегодняшний контент из всевозможных колонок. Собирались и большие кошельки, и золотая молодёжь Калининграда, и люди из высокого искусства. Сейчас он уже не занимается вечеринками в духе клуба «Матрица», а является членом проекта Enjoy Underground, так что его бесконечный поток мыслей на счёт планирования вечеринок ещё никогда не подводил, а, наоборот, оказывал внушительное влияние на всё, чего касалась рука. Dj Паштет. Талантливый и очень ленивый творец. Если бы не его тяга к прокрастинации, то он был бы уже звезда 3.0.

DJ Boora. Вот здесь не только электроника, но и хип-хоп история. У него не настолько модное творчество, как у Tyga или Кендрика Ламара (да благословит его на небесах Джисас, этак лет через миллион, когда мы вдоволь наслушаемся его творчества), но он больше по фанк-направлению. Живёт в Москве, но на данный момент в LA вместе с Паштетом. Миша Студнев. Тот самый человек, который начинал гасить свет и включал прожектора в Светлом, потом переключился на Калик, точнее на клуб «Вагонка», с прилегающим к нему Исаковым. Теперь, отыскивает редкий винил и продолжает играть микро-хаус.

Сергей Бушуев. Его коллекция винила впечатляет, не соврать, то в длину, наверное, метров 5-7 — это всё пластинки. Причём каждая пластинка примерно оценивается в 10 евро, не так-то и дорого, но по раритетности могут где-нибудь стоить и все 100 евро. Собирает проэлектронную музыку, но вообще не играет.