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Джастин Бибер защитил девушку от душителя ударом в лицо
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Джастин Бибер защитил девушку от душителя ударом в лицо 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
24-летний певец Джастин Бибер стал участником драки на одной из вечеринок музыкального фестиваля «Коачелла», пишет портал NME.
Бибер отдыхал с друзьями на вечеринке Патрика Шварценеггера, когда заметил, что один из гостей угрожает своей спутнице. Когда мужчина стал душить девушку, Бибер сперва попросил его остановиться, а получив нецензурный ответ, ударил агрессора в лицо. Девушка смогла убежать.
После инцидента мужчину, который, предположительно, находился под действием наркотиков, выгнали с вечеринки. За воротами он начал преследовать одну из отъезжающих оттуда же машин, выкрикивая имя Джастина Бибера, после чего его задержала полиция.
Ранее в России актер сериалов Виталий Стрельников сознался в нападении на водителя автобуса.
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