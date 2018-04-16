Джастин Бибер защитил девушку от душителя ударом в лицо

24-летний певец Джастин Бибер стал участником драки на одной из вечеринок музыкального фестиваля «Коачелла», пишет портал NME.

Бибер отдыхал с друзьями на вечеринке Патрика Шварценеггера , когда заметил, что один из гостей угрожает своей спутнице. Когда мужчина стал душить девушку, Бибер сперва попросил его остановиться, а получив нецензурный ответ, ударил агрессора в лицо. Девушка смогла убежать.

После инцидента мужчину, который, предположительно, находился под действием наркотиков, выгнали с вечеринки. За воротами он начал преследовать одну из отъезжающих оттуда же машин, выкрикивая имя Джастина Бибера, после чего его задержала полиция.

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