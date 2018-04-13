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Новая девушка? Джастин Бибер приехал на Коачеллу с брюнеткой… и это не Селена
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Новая девушка? Джастин Бибер приехал на Коачеллу с брюнеткой… и это не Селена 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Коачелла — трехдневный фестиваль музыки и искусств, который ежегодно проводится в Калифорнии, в долине Коачелла. Это мероприятие очень похоже на наши летние фестивали: много вкусной еды, музыка всех сортов (от инди до электро) и разные выставки, если вдруг наскучит просто танцевать у сцены. С 2001 года фестиваль проходит в третий или четвертый выходной апреля.
https://www.youtube.com/watch?v=lJFd7a3_Zo4  Звезды мероприятие не пропускают: откладывают свои дела и мчат в Калифорнию. Вот и Джастин Бибер (24) приехал… и не один! А в компании симпатичной брюнетки, которую зовут Черисса Киттмер.
Черисса — фотограф, путешественница и вегитарианка, по крайней мере, так написано в описании ее профиля в Instagram, где Киттмер и выложила фото с Бибером. Откуда они знакомы — неизвестно, но поклонник Бибера в Twitter написал, что Джастин может знать ее через своего друга детства Чеза Сомерса, с которым певец опубликовал фотографию в Instagram ранее на этой неделе. Как и Джастин, Чез и Черисса также из Стратфорда.
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Кстати, Баскин Чемпион (22) (которую подозревают в романе с Бибером) тоже приедет на Коачеллу в эти выходные.
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А между тем, прошло больше месяца с тех пор, как Джастин и Селена «взяли паузу» в отношениях. Влюбленные не общались и не виделись с конца февраля. Правда, в начале этой недели они оба были замечены на одной церковной службе. Чем дальше, тем интереснее!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novaya-devushka-dzhastin-biber-priehal-na-koachellu-s-bryunetkoj-i-eto-ne-selena/
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