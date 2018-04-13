«Первый продюсер СССР»: посадить Серебренникова надо хотя бы за слова о Цое 

По его словам, то, что делает режиссер Кирилл Серебренников, находящийся в данный момент под следствием, — «это ужасно».
«То что делает Серебренников — низкое ремесло, самоуправно вставшее в ряды искусств. Любовный треугольник «Цой-Науменко-Наталья» и гомосексуальная история «Цой-Айзеншпис» — полная клевета. Ему не нужно было замахиваться на то, что выше его в сто раз. Сидеть хотя бы за это Серебренникову обязательно надо. Девушки у Цоя бывали постоянно, и это ни для кого ни тайна. Каким-то образом записывать Цоя в «гомосеки»… Это вообще не тот человек, в связи с которым можно рассуждать о гомосексуализме», — поделился Тропилло личным мнением для «ФедералПресс».