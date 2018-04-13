Telegram использовался для продажи нелицензионного алкоголя

За годы Telegram стал не только главной социальной интернет-платформой для различного рода политических инсайдов, мессенджером, где делились секретами, но и превратился в онлайн-супермаркет. Продавали и продают до сих пор там все, что только можно, в том числе — алкоголь, хотя это запрещено.

Telegram-канале, чье вино курьер подземкой развозит по столице, сам черт ногу сломит. На странице — картинки и ценники, но, судя по алко-меню, предлагают эксклюзивную и недорогую линейку. Вино тут и нежное итальянское, и португальское зеленое, и лот-бестселлер

из ЮАР. По словам курьера, никакого суррогата — бизнес кристально чист, как их лучшая крафтовая водка.

Курьер так разговорится, что расскажет и про заказчиков, которые за раз берут по 20 бутылок, и про склад, где коробками стоит товар. И это несмотря на то, что онлайн-торговля

алкоголем в России

по-прежнему

запрещена. Ее хотели легализовать с января, но Минздрав отправил документ на доработку. В Минэкономразвития даже разработали правила — ночью не торговать, детям не продавать, оплата производится только банковской картой.

На самом деле, для того, чтобы проследить условную жизнь бутылки — от розлива до продажи в руки — не нужно быть специалистом. Хватит смартфона и специального приложения, подключенного к системе ЕГАИС — в этой единой базе хранится вся информация о каждой легальной бутылке алкоголя в стране. Вот и бутылка южноафриканского нашлась, судя по всему — вино настоящее, но проданное еще в феврале.

Данная продукция не подлежит повторной продаже после того, как она уже была куплена. Кроме того, физические лица не имеют права продавать алкогольную продукцию

пресс-секретарь

Росалкогольрегулирования.

Купил подешевле, продал подороже — это, пожалуй, типичная схема и даже не хитроумная. В России запреты обходили и поискуснее — сдавали алкоголь в аренду, конечно, без возврата. Или дарили вино к брелоку по стоимости вина.

В магазине, когда продавали, там выбили чеки, пропустили через систему ЕГАИС, и оно зарегистрировано, как проданное. Просто купили люди несколько ящиков и просто-напросто

продали вам в два раза дороже

В России с паленкой мухлюют на каждом углу. Сэкономил, купив бутылку с ядом — эта типичный случай из телевизора. Смертельный градус в стране ежегодно отправляет на тот свет до 40 тысяч человек, это как если бы исчез средний российский городок.