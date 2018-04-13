Ещё
Telegram использовался для продажи нелицензионного алкоголя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Telegram использовался для продажи нелицензионного алкоголя 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
За годы Telegram стал не только главной социальной интернет-платформой для различного рода политических инсайдов, мессенджером, где делились секретами, но и превратился в онлайн-супермаркет. Продавали и продают до сих пор там все, что только можно, в том числе — алкоголь, хотя это запрещено.
Telegram-канале, чье вино курьер подземкой развозит по столице, сам черт ногу сломит. На странице — картинки и ценники, но, судя по  алко-меню, предлагают эксклюзивную и недорогую линейку. Вино тут и нежное итальянское, и португальское зеленое, и  лот-бестселлер
из ЮАР. По словам курьера, никакого суррогата — бизнес кристально чист, как их лучшая крафтовая водка.
Курьер так разговорится, что расскажет и про заказчиков, которые за раз берут по 20 бутылок, и про склад, где коробками стоит товар. И это несмотря на то, что  онлайн-торговля
алкоголем в России
по-прежнему
запрещена. Ее хотели легализовать с января, но Минздрав отправил документ на доработку. В Минэкономразвития даже разработали правила — ночью не торговать, детям не продавать, оплата производится только банковской картой.
На самом деле, для того, чтобы проследить условную жизнь бутылки — от розлива до продажи в руки — не нужно быть специалистом. Хватит смартфона и специального приложения, подключенного к системе ЕГАИС — в этой единой базе хранится вся информация о каждой легальной бутылке алкоголя в стране. Вот и бутылка южноафриканского нашлась, судя по всему — вино настоящее, но проданное еще в феврале.
Данная продукция не подлежит повторной продаже после того, как она уже была куплена. Кроме того, физические лица не имеют права продавать алкогольную продукцию
Александр Куликов,
пресс-секретарь
Росалкогольрегулирования.
Купил подешевле, продал подороже — это, пожалуй, типичная схема и даже не хитроумная. В России запреты обходили и поискуснее — сдавали алкоголь в аренду, конечно, без возврата. Или дарили вино к брелоку по стоимости вина.
В магазине, когда продавали, там выбили чеки, пропустили через систему ЕГАИС, и оно зарегистрировано, как проданное. Просто купили люди несколько ящиков и  просто-напросто
продали вам в два раза дороже
Михаил Смирнов, главный редактор портала «Алкоголь.ру».
В России с паленкой мухлюют на каждом углу. Сэкономил, купив бутылку с ядом — эта типичный случай из телевизора. Смертельный градус в стране ежегодно отправляет на тот свет до 40 тысяч человек, это как если бы исчез средний российский городок.
360tv.ru: последние новости
Жители Котельников выполнили нормативы ГТО в рамках областного фестиваля Сбор средств для помощи 2‐летнему Степе из Подмосковья Полиция расследует новые домогательства Кевина Спейси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть53
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина71
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой28
Классика и гениталии: что не так с нашим театром165
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий3
Видео
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
01:00:57
Классика и гениталии: что не так с нашим театром
Театры
В Сети столкнули лбами Седокову и Бузову
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение