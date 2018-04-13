Гусман рассказал Урганту о книгах, над которыми смеялся до слез, и любви к русскому рэпу

За годы существования программы «Смак» к Ивану Урганту (он ведет программу с 2006 года, — прим.ред) приходили многие, но Юлий Гусман — ни разу. И вот свершилось, в белоснежной рубашке и серых брюках он вошел в студию передачи Первого канала . «Впервые за всю историю „Смака“ к нам пришел Юлий Гусман», — приветствовал Иван Ургант актера и ведущего. Говорили о разном и много шутили.

"Как сохранить чувство юмора и скорость реакции на долгие годы? Юлий Соломонович, извините, не помню, сколько вам лет, но в ваши годы вы прекрасно сохранили эти качества", — похвалил телеведущий. «Знаешь, Ваня, не скажу, что это очень хорошо. Для карьерных ситуаций, для званий и наград — это плохо. Прозвище „несерьезный человек“ горит на лбу неоновыми буквами», — констатировал Гусман.

Юлий Гусман впервые за всю историю «Смака» стал гостем передачи/Фото: кадр из передачи