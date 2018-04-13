Гусман рассказал Урганту о книгах, над которыми смеялся до слез, и любви к русскому рэпу 

За годы существования программы «Смак» к Ивану Урганту (он ведет программу с 2006 года, — прим.ред) приходили многие, но Юлий Гусман — ни разу. И вот свершилось, в белоснежной рубашке и серых брюках он вошел в студию передачи Первого канала. «Впервые за всю историю „Смака“ к нам пришел Юлий Гусман», — приветствовал Иван Ургант актера и ведущего. Говорили о разном и много шутили.
"Как сохранить чувство юмора и скорость реакции на долгие годы? Юлий Соломонович, извините, не помню, сколько вам лет, но в ваши годы вы прекрасно сохранили эти качества", — похвалил телеведущий. «Знаешь, Ваня, не скажу, что это очень хорошо. Для карьерных ситуаций, для званий и наград — это плохо. Прозвище „несерьезный человек“ горит на лбу неоновыми буквами», — констатировал Гусман.
Юлий Гусман впервые за всю историю «Смака» стал гостем передачи/Фото: кадр из передачи
Узнал Ургант у телеведущего и о той книге, которая заставила Юлия Соломоновича хохотал до слез. Не успел Гусман назвать произведение — «Двенадцать стульев. Золотой теленок», как Иван тут же вызвал своего гостя на литературный баттл. «Сейчас уже нет такого, Ильф и Петров и знаете, где прошел разлом? По мне! Для меня это произведения, приклоняясь перед всем, не стало образующим, но осталось при этом смешным», — констатировал Ургант. "У меня такое было в музыке. После The Beatles и рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда" мне все казалось пустым. Я все слушаю, все смотрю. Моя дочь Лола дает мне кое-что послушать из современной музыки, но ничего нового, увы, пока никто не придумал. Единственное, что меня удивило и понравилось — это баттл Оксимирона и Гнойного. Это гениально. Прошу прощения у поколения Пушкина, Баратынского, но я их прослушал три раза, они оба разные, и это было здорово", — высказал свой восторг Гусман. Напомним, состязание молодых музыкантов, которое состоялось в августе прошлого года, стало самым обсуждаемым в Сети. За первые 12 часов ролик на YouTube посмотрели аж пять миллионов человек, а программу «Смак» с Юлием Гусманом смотрите в эфире Первого канала в субботу, 14 апреля.