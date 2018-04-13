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Индийские слоны завершат самарские гастроли трюками, занесёнными в Книгу рекордов Гиннесса
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Индийские слоны завершат самарские гастроли трюками, занесёнными в Книгу рекордов Гиннесса 

ТРК Губерния 59 минут назад
Репетиции 3 раза в день, тонны декораций и 85 животных на одном манеже. На арене Самарского цирка пройдут последние представления с индийскими слонами в шоу-программе «Индира». Ее в областную столицу привезла знаменитая цирковая династия Корниловых, которая насчитывает более 130 лет. Чем артисты удивляют самарских зрителей, расскажет Таьяна Пудова.
Династия Корниловых — единственный коллектив в мире, где на манеж выходят 4 индийских слона. Малышка Марго, Претти, Герда и старшая — кинозвезда Ранга. Она снялась в десятках кинофильмах. Среди них «Сезон чудес», «Денискины рассказы», «Садко», «Старик Хоттабыч», «Приключение желтого чемоданчика» и многие другие.
Они выполняют трюки, занесённые в книгу рекордов Гиннесса, и опровергают все законы физики.
Постановщик представления, дрессировщик слонов в 4-м поколении Андрей Дементьев, хореограф, тот самый Мигель. На манеже разворачивается сказочная история девушки Индиры. Вместе с ней зрители попадают в мир дикой природы и невероятных возможностей циркового искусства. Главные герои — животные, их на манеже 85. Дикобразы, ламы, крокодилы. Обезьяны, оказывается, не просто хорошие акробаты, но и превосходные наездники. Попугаи катаются на велосипедах. Пума не прочь посидеть на шее у дрессировщика, а ягуар — прокатиться на скейте.
Посмотреть в Самаре заключительные выступления циркового шоу «Индира» можно в ближайшие выходные, 14 и 15 апреля. После Самарский цирк уйдет на каникулы. В мае представлений не будет.
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