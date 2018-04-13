Лихие 90-е: отчаянная российская молодежь в объективе французского фотографа

В 90-х годах после распада СССР стране пришлось пережить экономические, социальные и политические потрясения. Эти события ознаменовали конец эры, а людей привели в новый мир неизвестности и абсолютной неуверенности в будущем. Фотограф Лиз Сарфати , которая родилась и выросла во Франции, как раз в то время жила в России — с 1989 по 1998 год. Сарфати стала известна именно благодаря своим работам в тот период — ее фотографии дают редкую возможность погрузиться в жизнь людей в кадре.

Источник: Bored Panda

Сарфати выросла в Ницце, окончила Сорбонну в 1979 году, а темой ее диссертации была русская фотография. Десять лет она прожила в России, документируя жизнь Москвы, Норильска и Воркуты. Сарфати удалось запечатлеть настоящую и неприкрашенную реальность русской молодежи.

Ее образы полны драматизма и боли, рушащихся зданий, кричащей бедности, заброшенных фабрик и заводов, которые напоминают декорации к фильмам ужасов.

Сарфати снимала всех, от маленьких детей с сигаретами до молодых транссексуалов и трудных подростков в исправительных лагерях.

43 фотографии вошли в первую книгу фотографа — Acta Est. Ее работы можно смело рассматривать как исторические зарисовки постсоветской России, на которых мы увидим такую жизнь, какой ее не изображают в учебниках.