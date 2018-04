У Блейк Лайвли «появились друзья»

Мать двоих детей Блейк Лайвли и просто женщина, которая мастерски смеется над собой (и мужем). Кому как не ей стать гостьей в образовательном телешоу для детей «Улица Сезам»? Звезда сериала «Сплетница» поделилась в своем Instagram забавным видео-бумерангом. На ролике она танцует в компании главных героев программы. С ней рядом — Большая Жёлтая Птица, монстр по имени Коржик и Элмо.

Блейк иронично подписала публикацию: «Наконец-то. У меня появились друзья».

Finally. I have friends.

Лайвли также поделилась фотографией своей «зеленой комнаты». Она снова забавно подписала кадр: «мой новый домашний адрес».

Отметим, что «Улица Сезам» — легендарное детское шоу. Оно вышло на экраны в 1969 году.