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У Блейк Лайвли «появились друзья»
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У Блейк Лайвли «появились друзья» 

Журнал ОК! 2 часа назад
Мать двоих детей Блейк Лайвли и просто женщина, которая мастерски смеется над собой (и мужем). Кому как не ей стать гостьей в образовательном телешоу для детей «Улица Сезам»? Звезда сериала «Сплетница» поделилась в своем Instagram забавным видео-бумерангом. На ролике она танцует в компании главных героев программы. С ней рядом — Большая Жёлтая Птица, монстр по имени Коржик и Элмо.
Блейк иронично подписала публикацию: «Наконец-то. У меня появились друзья».
Finally. I have friends.
A post shared by Blake Lively (@blakelively) on  Apr 12, 2018 at 7:26pm PDT  Лайвли также поделилась фотографией своей «зеленой комнаты». Она снова забавно подписала кадр: «мой новый домашний адрес».
Отметим, что «Улица Сезам» — легендарное детское шоу. Оно вышло на экраны в 1969 году.
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