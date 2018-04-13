«Тотальный диктант» напишут не только на земле, но и в небе

Игорь Гаранин главный редактор GQ «В связи с этой идеей уже мы нанизали то, что это, наверное, должен быть самый „стильный“ диктант, чтобы гости были с определенным дресс-кодом. И возникла идея под хештегом #школьныегодычудесные, когда мы просим всех гостей быть в а-ля школьных платьях и школьных костюмах для мужчин. Очень много светских персонажей: мы ожидаем, чтобы была собственная регистрация, ждем еще нескольких актеров, известных людей, телеведущих. Это, конечно, очень модно, потому что люди, которые живут в России, должны владеть русским языком».

Виктория Рукотова координатор «Тотального диктанта» в Москве «В общем-то, у нас нет каких-то таких жестких критериев для площадок. Есть обязательные технические требования, чтобы обеспечить процесс. Мы привлекаем и приглашаем всех желающих в театры, школы, библиотеки, концертные залы, культурные центры и, конечно же, вузы — наши постоянные участники. То есть мы приглашаем вообще всех. В этом году у нас присоединилось два аэропорта и четыре московских вокзала. Текст диктанта у нас в этом году написала Гузель Яхина . Я вот сейчас в процессе как раз, читаю ее книгу. Очень нравится, в восторге. Знаю, что все мои знакомые, которые знакомы с творчеством Гузель, они очень трепетно относятся к ее текстам и все друг другу советуют ее книги».

Лауреат «Большой книги» и автор бестселлера «Зулейха открывает глаза», Яхина будет читать собственный текст во Владивостоке (столице тотального диктанта — 2018). Это отрывок из нового романа «Дети мои», посвященный одному дню из жизни учителя немецкой словесности. Отрывок, кстати, непростой: в одном предложении, по словам писательницы, есть 96 правильных вариантов пунктуации. Начало тотального диктанта в Москве в 14:00.