Горячие сергиевопосадские позы

Я глазам своим не поверил, когда увидел в прошлом году в Сергиевом Посаде вывеску «Буузная „Байкал“. Прямо рядом с вокзалом, в одном из двухэтажных торговых павильонов, встречающих проезжающих и отъезжающих на пристанционной площади. Конечно же, я туда зашел — из чистого любопытства: буузная

в городе православных паломников, в котором, кстати, практически негде

по-человечески поесть.

Буузы, они же позы, — это такие монголо-бурятские паровые

пельмени, произошедшие от китайских пирожков баоцзы. Очень популярная еда в Прибайкалье и Забайкалье. В Иркутске как садишься в такси в аэропорту, так практически сразу начинается: „Позы“, „Позы“, „Позы“, „Позы“. Многие, когда

такое видят, шутят, разумеется, про совсем другие позы.

В „Байкале“ оказалось очень светло и нарядно от разноцветных

ленточек, буддийского алтаря, бурятских узоров. И очень вкусно — я съел буузы и запил их монгольским чаем, соленым и с молоком.

И вот я познакомился наконец с хозяевами.

Сирафима (так!) и Евгений познакомились на строительстве

Богучанской ГЭС. Сирафима из Бурятии, из Баргузинского района. Евгений — из Бугуруслана, гидротехник. В девяностых на строительстве стало совсем плохо: „Я тогда уже лесом занимался, китайцам продавал, — рассказывает Евгений. — Но все равно было уже безнадежно. Мы же молодые мужики туда приехали — гидротехники, плотники,

строители. И что — спиваться, вешаться, стреляться?“ Приехали однажды в отпуск

в Сергиев Посад: однокурсники Евгения работали здесь на строительстве Загорской

ГАЭС, гидроэлектростанции, которая использует дешевую ночную электроэнергию для закачки воды в резервуары и таким образом выравнивает суточную нагрузку

энергосистемы. Потом они переехали сюда насовсем. Евгений стал работать на ГАЭС, потом занялся бизнесом, и вот в 2015 году открылась буузная (до этого открылась

буузная в этнопарке „Кочевник“ недалеко от Хотьково).

»Раньше здесь рюмочная была, — говорит Сирафима. — Мы все переделали, раньше тут было совсем темно, стало светло. К нам первое время

ходили алкаши, но перестали: они же света боятся, в дверях застревают. Буузы

мы, кстати, всегда позами называли. Это совсем недавно запретили в Бурятии «позы» писать: какой-то депутат приехал и подумал, что попал в столицу интим-услуг». Кроме

буузов (обычных, с говядиной и свининой, пропущенных через мясорубку, и ханских,

с рубленой говядиной,) в «Байкале» готовят суп бухлёр, баранью печень в рубашке

(то есть в жировой сетке), мясные груши хушуур, жареные лепешки шарбин с мясом

и с моцареллой и чесноком, удивительный салат с жареными огурцами и говядиной —

и еще десятка два блюд. «У нас в Бурятии, — объясняет Сирафима, — в буузных в меню четыре пункта всего и очереди, а здесь люди постоянно требуют чего-то нового. Вот и приходится».

О том, как делают шарбины, мы еще расскажем, а пока — под фотопортретами буузной ролик про то, как делают буузы. Горячие

сергиевопосадские позы.