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Как известные мультфильмы адаптируют для разных стран
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Как известные мультфильмы адаптируют для разных стран 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Крупные студии серьезно подходят к локализации своего продукта: каждый фильм, мультфильм или сериал адаптируют, то есть не просто переводят, а частично переделывают. Ведь многие нюансы без изменений будут иностранному зрителю непонятны или даже неприятны.
Смотрите подборку из пяти мультфильмов, персонажи и детали которых выглядят по-разному в разных странах.
Источник: Cartoon Time
1. «Зверополис» / Zootopia (2016)
В этом мультфильме заменили одного из ведущих новостей. Для США и Канады новости вел лось Питер Лосини (пародия на канадского телеведущего Питера Мэнсбриджа). В Китае лося заменили на панду. В Австралии и Новой Зеландии — на коалу. А в Японии — на тануки, енотовидную собаку, символизирующую в японской культуре счастье и благополучие.
2. «Головоломка» / Inside Out (2015)
В этом мультфильме про эмоции авторы модифицировали сцену, в которой главную героиню кормят овощами. Специально для Японии брокколи заменили на зеленый перец. Оказывается, эта сцена не имела смысла для японцев, поскольку японские дети обожают брокколи.
3. «Университет монстров» / Monsters University (2013)
В американской версии мультфильма Рэндалл печет кексы и украшает их надписью «Be my pal», то есть «Будь моим другом». Часто мультипликаторы подобные надписи не переводят на другой язык, а заменяют картинкой, которая будет понятна для зрителей во всем мире.
4. «История игрушек» / Toy Story (1999)
Во второй части франшизы компании Pixar Базз Лайтер (в русском переводе — Базз Светик) произносит для других игрушек вдохновляющую речь. В оригинальной версии в это время за его спиной развевается американский флаг и на фоне играет гимн Америки. Для международного релиза флаг поменяли на глобус, а вместо американского гимна играла мелодия One World Anthem.
5. «Самолеты» / Planes (2013)
Оригинальная героиня мультфильма «Самолеты» — канадка по имени Рошель — имеет целых 11 локализаций в зависимости от страны проката. В Бразилии ее зовут Каролина, в Германии — Хайди, в России — Таня. При этом каждая версия раскрашена в цвета национального флага.
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